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Alman askerleri Mali'den döndü - Son Dakika
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Alman askerleri Mali'den döndü

Mali'deki Birleşmiş Milletler Mali Çok Boyutlu Entegre İstikrar Misyonu'na (MINUSMA) katılan son Alman askerleri ülkelerine döndü. Savunma Bakanı Boris Pistorius, askerleri karşılayarak görevlerini yerine getirdikleri için teşekkür etti. Pistorius, Sahel bölgesinin güvenliğinin sadece Afrika değil, aynı zamanda Avrupa ve Almanya için de önemli olduğunu vurguladı. Alman ordusunun Mali'deki konuşlanması sona erdi.

Alman askerleri Mali\'den döndü
15.12.2023 - 20:31,  Güncelleme: 20:33
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Batı Afrika ülkesi Mali'deki Birleşmiş Milletler Mali Çok Boyutlu Entegre İstikrar Misyonu'na (MINUSMA) katılan son Alman askerleri de ülkelerine döndü.

Hannover yakınlarındaki Wunstorf'a gelen son 304 asker Savunma Bakanı Boris Pistorius ve Genelkurmay Başkanı Carsten Breuer tarafından karşılandı.

Savunma Bakanı Pistorius, burada yaptığı konuşmada, "Hepinizi sağ salim geri dönmüş görmek güzel. Sizler, görevinizi yerine getirdiniz. Performanslarınız mükemmeldi, hizmetleriniz boşa gitmedi. Eve hoş geldiniz." dedi.

Pistorius, Sahel bölgesinin, terörizm, organize suçlar, iklim değişikliğinin etkileri gibi pek çok zorlukla mücadele eden, aynı zamanda Rusya ve Çin gibi dış güçlerin etkisini artırmaya çalıştığı bir bölge olduğuna işaret ederek, "Sahel bölgesindeki güvenlik durumu tüm Afrika'nın istikrarı için değil, aynı zamanda Avrupa ve tabii ki Almanya için de önemlidir." diye konuştu.

Mali'deki siyasi durumun artık anlamlı bir misyon için gerekli koşulları sağlamadığını savunan Pistorius, bu nedenle geri çekilmelerinin mantıklı ve doğru bir karar olduğunu dile getirdi.

Pistorius, Sahel bölgesinin kendileri ve müttefikleri için merkezi bir öneme sahip olduğunu ve gelecekte de sahip olmaya devam edeceğini vurguladı.

Mali'den geri çekilme için yaklaşık 1000 konteynerlik malzeme kara, hava ve deniz yoluyla Almanya'ya getirildi.

MINUSMA'nın sona ermesi, Afganistan'dan çekilmesinin ardından Alman ordusunun Avrupa dışındaki ikinci büyük konuşlanmasının sonlanması anlamına geliyor.

Mali'de 10 yıl süren misyonda yaklaşık 27 bin Alman askeri görev yaptı, 3 Alman askeri hayatını kaybetti.

Kaynak: AA
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Birleşmiş Milletler, Batı Afrika, Afrika, Son Dakika

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