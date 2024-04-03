Alman Sol Parti Lideri İsrail'e Silah Sevkiyatının Durdurulmasını İstedi

Almanya'da sol görüşlü siyasetçiler, İsrail'e yapılan tüm silah sevkiyatının durdurulması çağrısında bulundu.
Alman Sol Parti lideri Martin Schirdewan ve dış politika sözcüsü Gregor Gysi, yaptıkları yazılı açıklamada, İsrail'den Gazze'ye saldırılarını durdurmasını isteyerek, "İnsani yardım kuruluşları ve sivil halk korunmalı. Gazze Şeridi'ne mümkün olan en kısa sürede yeterli yardım malzemesi ulaştırılmalı." ifadesini kullandı.
Schirdewan ve Gysi, İsrail hükümetinin diplomatik çağrılardan etkilenmemesi nedeniyle Almanya'nın bu ülkeye silah sevkiyatını derhal durdurarak baskı oluşturulmasını talep etti.
Sol Partiden ayrılarak "Sahra Wagenknecht İttifakı-Anlayış ve Adalet İçin (BSW)" partisini kuran Sahra Wagenknecht de "Gazze'deki ölümler ve İsrail'in komşu ülkelere yönelik saldırıları derhal sona ermelidir. Açlık çeken insanları doyurmak isteyen uluslararası yardım kuruluşlarının çalışanlarının İsrail ordusu tarafından hedef alınmasının sonuçları olmalıdır." değerlendirmesinde bulundu.
İsrail hükümetinin tüm çağrılara direndiği ve uluslararası insancıl hukuku ayaklar altına aldığı için Alman hükümetinin buna silah ambargosuyla karşılık vermesi gerektiğini belirten Wagenknecht, şunları kaydetti:
"Bir yandan uluslararası insani yardım organize edilirken diğer yandan Batılı devletlerin özellikle kadın ve çocukların öldürülmesine devam edilmesi için silah tedarik etmesi son derece ikiyüzlü bir tutumdur. Bu, en azından İsrail hükümeti tarafından işlenen savaş suçlarına dolaylı bir katılımdır."
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