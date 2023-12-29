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Alman Tümgeneral: Rusya'nın imkanları yeterince fark edilmedi - Son Dakika
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Alman Tümgeneral: Rusya'nın imkanları yeterince fark edilmedi

Alman Tümgeneral Christian Freuding, Rusya-Ukrayna Savaşı'nda Rusya'nın imkanlarının yeterince fark edilmediğini söyledi. Savunma Bakanlığı Ukrayna Durum Merkezi Başkanı Tümgeneral Freuding, Rusların direnme kabiliyetinin başlangıçta görülmediğini ancak şu anda askeri imkanlarını güçlendirdiklerini ve üretim kapasitelerini artırdıklarını belirtti. Ayrıca, Ukrayna'nın başarılı olduğunu ve Rusya'nın büyük kayıplar verdiğini ifade etti. Freuding, Almanya olarak Ukrayna'daki savaştan çıkarılan önemli bir dersin insansız hava araçları olduğunu vurguladı.

Alman Tümgeneral: Rusya\'nın imkanları yeterince fark edilmedi
29.12.2023 - 16:53,
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Alman Tümgeneral Christian Freuding, Rusya- Ukrayna Savaşı'nda Rusya'nın imkanlarının yeterince fark edilmediğini söyledi.

Savunma Bakanlığı Ukrayna Durum Merkezi Başkanı Tümgeneral Freuding, Süddeutsche Zeitung gazetesine verdiği demeçte, "Rusların direnme kabiliyeti başlangıçta, bugün değerlendirdiğimiz şekilde görülmüyordu. Şu anda açıkça gözlemlediğimiz şeyi başaracaklarını da görmemiştik. Acımasız yaptırım rejimine rağmen askeri imkanlarını yani endüstriyel komplekslerini güçlendiriyorlar, genişletiyorlar, üretim kapasitelerini artırıyorlar." ifadelerini kullandı.

Rusya'nın müttefiklerinden tedarik almaya devam edeceğinin öngörülemediğine dikkati çeken Freudig, "Kuzey Kore olsun, Çin olsun, hatta küresel Güney'den ülkeler olsun. Eğer bu devletler, sadece buzdolabı aydınlatması sağlasa dahi bu daha sonra askeri amaçlar için kullanılabilir." değerlendirmesinde bulundu.

Freuding, askeri açıdan bakıldığında Ukrayna silahlı kuvvetlerinin başarılı olduğunu vurgulayarak, "Ukrayna'nın yüzde 80'i hala özgür ve bu, sözde bir askeri süper güce karşı iki yıl sonra gerçekleşti. Kaybettikleri toprakların yüzde 50'sini geri aldılar. Rus Karadeniz Filosu, fiilen Batı Karadeniz'in dışına itildi." şeklindeki yorumunu paylaştı.

Rusya'nın insan ve malzeme açısından kayıplarının çok büyük olduğunu savunan Freuding, savaş tankları ve piyade savaş araçlarında 4 haneli rakamlara varan kayıplar verildiğini tahmin ettiklerini belirtti.

Freuding, Almanya olarak Ukrayna'daki savaştan çıkarılan önemli bir dersin insansız hava araçları olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Şimdi bir insansız hava aracı görev gücü kurduk. Bu sayede farklı tipte insansız hava araçlarını ve insansız hava aracı savunma sistemlerini birliklere hızlı şekilde tanıtabilir ve böylece eğitim ve denemelere başlayabiliriz. Bu sadece mekanize ordu birlikleri için geçerli olmayacak. İHA'ların kullanımı ve karşı savunma, silahlı kuvvetlerdeki herkes için bir görev haline gelecek."

Kaynak: AA
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