Alman turistte yeni rekor bekleniyor

ANTALYA Kent Konseyi Turizm Çalışma Grubu Başkanı Recep Yavuz, 2025 yılında 60 milyon Alman'ın tatil planı yaptığını, Almanlar arasında Türkiye'nin en çok tercih edilen ikinci ülke olduğunu söyledi. Yavuz, geçen yıl 6 milyon 650 bin Alman turist geldiğini, bu yıl rakamın 7-8 milyonu bulmasını beklediklerini kaydetti.

Dünyanın en büyük turizm fuarı ITB Berlin, önceki yıllara göre daha sönük geçti. Özellikle Türk turizmciler açısından vize ve uzun süren pasaport kontrolleri gibi olumsuzluklar tepki çekti. Ancak turizmciler Almanya'dan umutla döndü. Yaklaşık 20 yıldır ITB Berlin Fuarı'na katıldığını belirten Antalya Kent Konseyi Turizm Çalışma Grubu Başkanı Recep Yavuz, bütün salonları gezmeye, önemli destinasyonlara göz atmaya çalıştığını belirterek, bu yıl fuarın eski günlerinden gittikçe uzaklaşıp, kan kaybetmeye başladığını söyledi. Pandemi sonrası süreçte ITB Berlin'in zamanın gerisinde kaldığını dile getiren Yavuz, Katılımcı sayısından stantlara, dekorlardan konferanslara kadar geriye düşüş ya da yerinde sayma hali mevcut. Fuar böylesine önemli ve dinamik bir sektörün hızına yetişemiyor. Dijitalleşen dünyada kendisini yenileyemeyen, yeni fikirler üretemeyen fuarlar kan kaybetmeye mahkum dedi.

TÜRKLER OLMADAN FUAR OLMUYOR

Bu yıl ITB Berlin'in önceki yıllara çok daha sönük geçtiğini, bunun en önemli nedeninin Türk turizmcilere uygulanan vize engeli olduğunu belirten Recep Yavuz, Fuar 5 günden 3 güne düşmüş. Bence Antalya Fuarı'nın bile gerisinde kaldı artık eski fonksiyonunu taşımıyor. Vizeden dolayı gidemeyen Türk vatandaşları çok oldu. Türk vatandaşları olmadan Berlin Fuarı da çok sönük geçiyor. Berlin fuarına her zaman, en çok katılım Türkiye'den olur ve 2 bin kişiyi aşardı. Gidiş ve dönüşte havalimanındaki pasaport kontrolü ve işlemler işkenceye dönüştü ve çok tepki çekti. Bu yıl katılan Türk turizmci sayısı 1000'i bile bulmadı. ITB Berlin Fuarı artık demode olmaya başladı dedi

YENİ RAKİPLER GELİYOR

ITB Berlin'in en yoğun katılımcılarının yıllardır genellikle Türkiye, İspanya ve Yunanistan'dan olduğunu anlatan Yavuz, Bu sene vize engeline takılan Türklerin daha az olması gözden kaçmadı. Dünya turizminin göz bebeği klasik Akdeniz ülkelerine doğudan yeni rakipler geliyor. Mısır, Tunus, Suudi Arabistan, BAE, Kuveyt ve Katar saha kenarında ısınıyor. Birileri oyundan çıkacak. Uzun yıllardır dünyaya en çok turist gönderen 3 ülkeden biri olan Almanya'daki tatil eğilimi fuara katılan, katılmayan birçok ülkenin merceğinde diye konuştu.

2024'E BENZER BİR YIL OLACAK

ITB Berlin Fuarında yayımlanan güncel anket sonuçları ve analizleri anlatan Recep Yavuz, Otoriteler 2025 yılının 2024'te gerçekleşen resme yakın olacağını öngörüyor. Almanya'da 14 yaş üzeri 70 milyon insan var. Almanya'da krizlere rağmen seyahate talep artıyor. 2024 yılında 56 milyon Alman 90 milyar avro harcayarak 68 milyon kez tatil yaptı. Almanların yüzde 76'sı yurt dışına giderken, yüzde 24'ü Almanya içinde tatil yaptı. En çok ziyaret edilen yerler; yüzde 32 Batı Akdeniz ülkeleri, yüzde 24 Almanya içi, yüzde 18 Avrupa'nın diğer bölgeleri, yüzde 12 Doğu Akdeniz ülkeleri, yüzde 7 Balkanlar ve Alp bölgeleri dedi.

TÜRKİYE İKİNCİ SIRADA

Almanların 2024'te en çok ziyaret ettiği ülkeler sıralamasında yüzde 15 ile İspanya'nın birinci, yüzde 8,6 ile Türkiye ve İtalya'nın ikinci sırada olduklarını belirten Yavuz, 2025 yılında da tercih edilen ülkeler sıralamasında Türkiye'nin ikinci sırada yer aldığını kaydetti. Yavuz, Yılın ilk 2 ayı sonunda 2025 yılının turizm açısından hareketli geçeceğini ve geçen yılın yüzde 12 üzerinde gerçekleşeceğini gösteriyor. Özellikle Çin pazarının yeniden eski günlere dönmesi dünya turizminde önemli ivme yaratacak. 2025 yılında 1,7 milyar seyahatin gerçekleşeceği öngörülüyor. Almanya'dan 67-72 milyon seyahat gerçekleşecek. Yüzde 42'si Akdeniz'i tercih edecek. Yüzde 25'i Almanya'da tatil yapacak. İspanya, Türkiye, Yunanistan en çok tercih edilen ülkeler olacak diye konuştu.

YENİ ALMAN REKORU BEKLENİYOR

Türkiye'nin Almanya'da yükselen turizm destinasyonu dolduğuna dikkati çeken Yavuz, Geçen yıl 6 milyon 650 bin Alman turist geldi. Bu yıl 7-8 milyona yakın Alman turistin ülkemize geleceğini öngörebilir ve Alman turist sayısında yeni bir rekora imza atabiliriz. Önümüzdeki en önemli engel, 'Türkiye pahalı' damgasının bize yapışıp kalması. Pahalı olarak kastettiğim sadece otel değil, toplam seyahati boyunca turisti bekleyen bütün harcamaların onu rahatsız edecek boyutlara çıkması. Zira turistin en uzun kaldığı destinasyonlardan biriyiz, haliyle giderler daha fazla. Bir zamanlar 'ucuz kaldık' diye öz eleştiri yaparken şimdi rakiplerimizden daha pahalı hale geldiğimize dair izlenim ve tespitler var. Bu durum da turistin yönünü Mısır'a, Tunus'a, Yunanistan'a çevirebilir dedi.