Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Nükleer Enerjiye Dönmeyecek

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, ülkesinin uzun inşaat süreleri ve yüksek maliyetler nedeniyle nükleer enerjiye yeniden dönmeyeceğini söyledi.
Başbakan Scholz, Baden-Württemberg eyaletindeki Sindelfingen'de bulunan meslek okulunu ziyaretinde öğrencilerin sorularını yanıtladı.
Bir öğrencinin nükleer santraller konusunda kendisine yönelttiği soruya yanıt olarak Scholz, "Eğer birisi, şimdi bir nükleer enerji santrali inşa etmeye karar verirse mevcut inşaat sürelerine göre 15 ila 20 yıl içinde hazır olacaktır. O zamana kadar bu konudaki tüm sorunlarımızı çözmüş olmamız gerekir." dedi.
Bu tür santrallerden elde edilen elektriğin rüzgar, güneş ya da diğer kaynaklardan sağlanan enerjiden daha pahalıya mal olduğunu, ayrıca uranyum rezervlerinin sınırlı bulunduğunu belirten Scholz, 20 yıl sonra geriye bakıldığında elektrik üretimi için kimin daha ucuz ve verimli karar verdiğinin görülebileceğini ifade etti.
Assange'ın ABD'ye iadesine karşı
Başbakan Scholz, kendisine yöneltilen soruyla bağlantılı olarak, Julian Assange'ın ABD'ye iade edilmesine de karşı çıktı.
Scholz, "Assange'ın ABD'nin devlet sırlarını ifşa ettiği gerçeği göz önüne alındığında, Britanya mahkemelerinin kendisine gerekli korumayı vermesinin iyi bir şey olacağı kanaatindeyim çünkü ABD'de yargılanmayı beklemek zorunda." değerlendirmesinde bulundu.
Taurus seyir füzelerinin Ukrayna'ya teslimi konusunda kararlı
Scholz, bazı siyasi çevreler tarafından eleştirilmesine rağmen Taurus seyir füzelerinin Ukrayna'ya teslimi konusundaki kararını savundu.
Başbakan Scholz, yüksek rütbeli Alman Silahlı Kuvvetleri subayları arasında Taurus füzeleriyle ilgili görüşmelerin ortaya çıkmasıyla ilgili ise yorum yapmadı.
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