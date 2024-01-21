Almanya\'da Irkçılığa ve Aşırı Sağa Karşı Gösteriler

Almanya'nın farklı kentlerinde yüz binlerce kişi ırkçılığa ve aşırı sağa karşı gösteri düzenledi.

Başkent Berlin'de Federal Meclis önünde toplanan binlerce kişi, milyonlarca yabancının ülkeden sürülmesine ilişkin planları ve İslam karşıtı, aşırı sağcı popülist Almanya için Alternatif (AfD) Partisini protesto etti.

Göstericiler "Her yerde insan düşmanlığına karşı", "Tüm Berlin AfD'den nefret ediyor" ve "Hep birlikte faşizme karşı" sloganları atarak, "Sessiz kalan onaylar", "Nazilere karşı", "Bir daha asla, şimdi", "Aşırı sağı seçmek Alternatif değildir" ve "Naziler dışarı" yazılı dövizler taşıdı.

Gösteri sırasında yapılan konuşmalarda, "anayasa düşmanlarının" demokrasiyi yok etmelerine kayıtsız kalınmaması çağrıları yapıldı.

Sosyal Demokrat Parti (SPD), Yeşiller ve Hür Demokrat Parti'den (FDP) oluşan hükümete de tepki gösterilen konuşmalarda, hükümet üyelerinin aralarındaki kavgalara son vererek AfD ve aşrı sağla mücadele etmeleri istendi.

Göstericilerden bazılarının AfD'nin kapatılmasının istendiği dövizler taşıdığı görüldü.

Protestoya katılan Stefan Walter, AA muhabirine yaptığı açıklamada, aşırı sağa ve özellikle AfD'ye karşı toplum olarak bir şeyler yapılması gerektiğini düşündüğü için meydana indiğini belirtti.

İnsanların AfD'nin nasıl bir aşırı sağcı parti olduğunu anlamaya başladığını ifade eden Walter, "Saksonya, Brandenburg ve Thüringen'de eyalet seçimleri olacak. Avrupa ve dünyada insanların böyle bir şey olamayacağını (Almanya'da hükümete gelemeyeceğini) görmeleri gerekir. Buradan tepki vermemiz lazım." ifadesini kullandı.

Walter, ülkede tedirginliğin de hakim olduğunu dile getirerek, "Krizlerden dolayı şu an tedirginlik var. Enflasyon, iş ve sığınmacı konularından dolayı... Birçok konuda insanların aydınlatılması lazım. En büyük tedirginlik AfD. Bunlar nasıl insanlar ve arka planda nasıl aşırı sağcı yapılar oluştu. Bu çoğunluğu tedirgin ediyor ve beni öfkelendiriyor." şeklinde konuştu.

Brigitte Kasuba adlı gösterici de, demokrasinin ortadan kaldırılmasından endişe duyduğunu belirterek, "Hiç şimdiki gibi korkularım olmamıştı. Renkli bir toplum haline geldik. Demokrasinin birçok kazanımına sahibiz ve şimdi· bunların kesinlikle tehlikede olduğunu görüyorum. İnsani değerler kayıyor. Bu bana korku veriyor." değerlendirmesinde bulundu.

Bu eylemlere çok sayıda kişinin katılmasının kendisi gibi düşünen çok sayıda insanın bulunduğunu gösterdiğini aktaran Kasuba, "Ülkede sadece yüzde 30 AfD'li değil, başkaları da bulunuyor. Umarım seçimlerde bu kendisini gösterir ve maskeli Naziler değil demokratik partilere oy verilir." şeklinde konuştu.

Berlin polisi, eyleme 60 binin üzerinde kişinin katıldığını bildirdi.

Öte yandan ülkenin diğer şehirlerinde de aşırı sağ karşıtı gösteriler düzenlendi.

Münih'teki gösteriye 80 bin kişinin katıldığı ifade edilirken, polisin yoğunluktan dolayı katılımcıların güvenliğinin sağlanamayacağını belirtmesi gerekçesiyle eylem tamamlanmadı.

AfD ve aşırı sağa karşı gösterilere Köln'de 70 bin, Bremen'de 45 bin ve Saarbrücken'de 12 bin kişinin katıldığı kaydedildi.

Almanya'nın Postdam şehrinde Kasım 2023'te AfD politikacılarının ve bazı Hristiyan Demokrat Partisi üyelerinin, milyonlarca yabancı kökenlinin Almanya'dan zorla sınır dışı edilmesini öngören plan üzerine gizlice görüştükleri ortaya çıkmıştı.

Avusturya'daki aşırı sağcı "Kimlikçi Hareketi"nin eski lideri Martin Sellner'in de katıldığı toplantıda, sığınmacıların, ülkede kalma hakkı bulunan yabancıların ve Avrupa kültürünü benimsemeyen Alman vatandaşlarının sınır dışı edilmesini öngören bir planın görüşüldüğü belirtilmişti.

Gizli görüşmenin ortaya çıkması üzerine ülkede AfD'nin kapatılmasına ilişkin tartışmalar başlamış, halk da son dönemde aşırı sağa ve AfD'ye tepki için göstermek için sokaklara çıkmıştı.