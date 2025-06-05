Almanya'da İsrail Dışişleri Bakanı'na Protesto - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Almanya'da İsrail Dışişleri Bakanı'na Protesto

05.06.2025 17:58
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail Dışişleri Bakanı Saar, Almanya'da Gazze saldırıları nedeniyle protesto edildi.

- İsrail Dışişleri Bakanı Saar'a Almanya'da Gazze protestosu

BERLİN - İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul ile Berlin'de gerçekleştirdiği görüşme sırasında Gazze Şeridi'nde düzenlenen saldırılar nedeniyle protesto edildi.

İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, temaslarda bulunmak üzere Almanya'ya geldi. İsrailli bakan, Berlin'de mevkidaşı Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul ile görüştü. Saar ve Wadephul, Holokost Anıtı'na çelenk koydu. Anıtın önündeki kısa anma töreninden sonra bakanlar, ikili temaslarda bulunmak üzere Dışişleri Bakanlığı binasına geçti. Wadephul ve Saar arasındaki görüşmede İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne konuşlandırılması ve bölgedeki sivil halkın durumunun ele alınması öngörülüyor.

İsrail'e yönelik silah satışlarının derhal durdurulması çağrısı

Görüşmeler esnasında, çeşitli insan hakları grupları ve sivil toplum örgütlerinden oluşan bir grup, bakanlık önünde toplanarak, İsrail'in aylardır Gazze'de uyguladığı soykırımını ve insanlık dışı uygulamalarını protesto etti. "Kırmızı Çizgimiz Uluslararası Hukuk" başlığı altında toplanan göstericiler, Alman siyasetçilerden Gazze'de uygulanan soykırımın durdurulması için İsrail'e baskı yapılmasını ve bu ülkeye yönelik silah satışlarının derhal durdurulmasını istedi.

"Kırmızı çizgi çoktan aşıldı"

Protesto sırasında yapılan açıklamalarda, "Bugün burada İsrail savaş kabinesinin üyesi ve Gazze'deki soykırımın sorumlularından İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar'ı protesto etmek için toplandık. O, katliamların, açlığın, yıkımın, Filistinlilerin topraklarından sürülmesinin, insanlığa karşı işlenen savaş suçlarının ve soykırımın sorumlularından biri. Burada vermek istediğimiz net mesaj, kırmızı çizgimizin uluslararası hukuk olduğudur. Bay Saar ve Bay Wadephul, bu kırmızı çizgi çoktan aşıldı" ifadeleri kullanıldı.

Eylemciler, Alman hükümetinin de İsrail'in yaptığı soykırıma sessiz kalarak ve İsrail'e silah sevkiyatına devam ederek, soykırıma ortak olduğu mesajını verdi.

"Almanya finanse ediyor, İsrail bombalıyor"

Dışişleri Bakanlığı önünde toplanan protestocular, zaman zaman, "Katliamı durdurun, soykırımı durdurun", "Almanya finanse ediyor, İsrail bombalıyor", "Filistin'e özgürlük", "Utanın" gibi sloganlar attı. Göstericiler, üzerlerinde "Silah sevkiyatını durdurun", "Siyonizm öldürüyor", "Çocukları koruyun" gibi ifadelerin bulunduğu pankartlar taşırken, bazı göstericiler de Gazze'de öldürülen çocuklarının fotoğraflarının yer aldığı kartonlar taşıdı.

Alman polisinin geniş güvenlik önlemleri aldığı protesto eylemi, barışçıl bir şekilde sona erdi.

Öte yandan, Almanya Dışişleri Bakanı Wadephul, bir gazeteye verdiği röportajda Yemen'deki Husi milislerine karşı kendini savunabilmesi için İsrail'e daha fazla silah sevkiyatı sözü vermişti.

Kaynak: İHA

İnsan Hakları, Dış Politika, Orta Doğu, Politika, Almanya, Güncel, İsrail, Dünya, Gazze, Son Dakika

Son Dakika Güncel Almanya'da İsrail Dışişleri Bakanı'na Protesto - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bilecik Valisi Şefik Aygöl ağladı, ağlattı Bilecik Valisi Şefik Aygöl ağladı, ağlattı
Hercai’nin Keriman’ı Eylem Tanrıver, estetik operasyon sonrası felç kaldı Hercai'nin Keriman'ı Eylem Tanrıver, estetik operasyon sonrası felç kaldı
İnfaz kanunu yürürlüğe girdi, tahliyeler başladı İnfaz kanunu yürürlüğe girdi, tahliyeler başladı
Fas’ta kurban pazarları kapatıldı Sadece Kral sembolik kesim yapacak Fas'ta kurban pazarları kapatıldı! Sadece Kral sembolik kesim yapacak
Antalya’da 4 büyüklüğünde deprem Antalya'da 4 büyüklüğünde deprem
Otoyol geçiş ücretleri her yıl otomatik zamlanacak Otoyol geçiş ücretleri her yıl otomatik zamlanacak
Ege Denizi’nde 4.6 büyüklüğünde deprem Ege Denizi'nde 4.6 büyüklüğünde deprem
Galatasaray’ın Osimhen’e teklif ettiği tarihi maaş ortaya çıktı Galatasaray'ın Osimhen'e teklif ettiği tarihi maaş ortaya çıktı
Burak Özçivit’ten eşi Fahriye Evcen’e aşk dolu kutlama Burak Özçivit'ten eşi Fahriye Evcen'e aşk dolu kutlama
Bakan Yerlikaya: Artık önüne gelen motokurye olamayacak, lisansını alacak Bakan Yerlikaya: Artık önüne gelen motokurye olamayacak, lisansını alacak
Bayram tatili kazayla başladı, 2 kişi hayatını kaybetti Bayram tatili kazayla başladı, 2 kişi hayatını kaybetti

23:41
Anoreksiya teşhisi konulan Nihal Candan hastaneye kaldırıldı: Ablam ölüyor, bir şeyler yapın
Anoreksiya teşhisi konulan Nihal Candan hastaneye kaldırıldı: Ablam ölüyor, bir şeyler yapın
21:43
Dostlar düşmana dönüştü Musk ’büyük bombayı’ bıraktı: Epstein dosyalarında Trump’ın adı var
Dostlar düşmana dönüştü! Musk 'büyük bombayı' bıraktı: Epstein dosyalarında Trump'ın adı var
20:21
Pelin Akil, kolunu ısıran keneyi kendisi çıkardı Hastanelik oldu
Pelin Akil, kolunu ısıran keneyi kendisi çıkardı! Hastanelik oldu
20:06
Diyarbakır’da 13 katlı apartmanda yangın: Mahsur kalanlar var
Diyarbakır'da 13 katlı apartmanda yangın: Mahsur kalanlar var
19:42
ABD Başkanı Donald Trump: Putin hoş olmayan bir saldırı yapacak
ABD Başkanı Donald Trump: Putin hoş olmayan bir saldırı yapacak
10:48
Galatasaray, yeni Mertens’ini buldu
Galatasaray, yeni Mertens'ini buldu
10:19
Makyaj ürünleri yiyen fenomen hayatını kaybetti
Makyaj ürünleri yiyen fenomen hayatını kaybetti
10:14
Bakan Işıkhan: 600 bin kamu işçisi için ilk teklifimizi bayramdan sonra vereceğiz
Bakan Işıkhan: 600 bin kamu işçisi için ilk teklifimizi bayramdan sonra vereceğiz
09:50
TFF, kırmızı kart cezasında değişikliğe gitti
TFF, kırmızı kart cezasında değişikliğe gitti
09:46
Otomobil devi Suzuki, Türkiye’de en çok satan modelin üretimini durdurdu
Otomobil devi Suzuki, Türkiye'de en çok satan modelin üretimini durdurdu
09:43
Sivas Kangal kuzuları hem renkleri hem de lezzetleriyle dikkat çekiyor
Sivas Kangal kuzuları hem renkleri hem de lezzetleriyle dikkat çekiyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.06.2025 00:24:19. #7.11#
SON DAKİKA: Almanya'da İsrail Dışişleri Bakanı'na Protesto - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.