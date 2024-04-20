Almanya'da İsrail'e silah sevkiyatını durdurun protestosu - Son Dakika
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Almanya'da İsrail'e silah sevkiyatını durdurun protestosu

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Almanya'nın başkenti Berlin ve diğer birçok kentinde binlerce kişi, hükümetin İsrail'e silah sevkiyatı planını protesto etti. İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları devam ederken, birçok batılı ülke Tel Aviv yönetimine maddi ve askeri destek vermeye devam ediyor. Almanya'nın İsrail'e mühimmat gönderme planı, başkent Berlin başta olmak üzere birçok kentte tepki çekti. Filistin yanlısı dernekler ve sivil toplum kuruluşları tarafından düzenlenen protesto gösterilerinde binlerce kişi, Alman hükümetinin bu planının durdurulmasını talep etti.

20.04.2024 21:10
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- Almanya'da " İsrail'e silah sevkiyatını durdurun" protestosu

BERLİN - Almanya'nın başkenti Berlin olmak üzere birçok kentinde binlerce kişi hükümetin İsrail'e silah sevkiyatı planını protesto ederek, bu kararın durdurulmasını talep etti.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları aralıksız devam ederken, başta ABD ve Almanya olmak üzere çok sayıda batılı ülke Tel Aviv yönetimine maddi ve askeri destek vermeyi sürdürüyor. Almanya'nın İsrail'e mühimmat gönderme planı başkent Berlin başta olmak üzere Münih, Bremen, Kiel, Bielefeld, Freiburg ve Stuttgart kentlerinde tepki çekti. Filistin yanlısı dernekler ve onlara destek veren bazı sivil toplum kuruluşları tarafından organize edilen uluslararası eylem haftası" kapsamında eş zamanlı düzenlenen protesto gösterilerinde binlerce kişi Alman hükümetinin bu planının durdurulmasını istedi.

"Alman hükümeti bu soykırıma ortak oluyor"

Berlin'deki Potsdammerplatz Meydanı'nda düzenlenen gösteride, "İsrail'e silah yok" sloganı atan protestocular, Gazze'de 6 ayı aşkın süredir yaşanan insanlık dramına daha fazla seyirci kalınmaması gerektiğine dikkat çekti. Gösteride, İsrail'e silah sevkiyatına devam eden Alman silah şirketleri ve buna izin veren hükümetin suça ve katliama ortak olduğu vurgulandı. Binlerce kişinin katıldığı gösteride yapılan konuşmalarda, "Gazze'deki soykırım 6 aydan fazla bir süredir devam ediyor. Binlerce insan yaralanıyor, öldürülüyor, moloz altına gömülüyor, milyonlarca insan evlerinden sürüldü ama yine de İsrail saldırılarının sonu görünmüyor" denildi.

Lahey'deki Uluslararası Adalet Divanı'nın İsrail'in Gazze'de soykırım yaptığını kabul etmediğini belirten konuşmacılar, "Buna rağmen Alman silah şirketleri İsrail için silah ve mühimmat tedarik etmeye devam ediyor. Gözlerimizin önünde katliam yapılıyor. İsrail'in yanında yer alarak Alman hükümeti bu soykırıma ortak oluyor" ifadelerini kullandı.

Almanya'nın İsrail'in ikinci büyük silah tedarikçisi olduğunu vurgulayan konuşmacılar, "Almanya'nın İsrail'e silah sevkiyatı, İsrail'in Gazze saldırılarını başlattığı 7 Ekim tarihinden bu yana 10 katına çıktı. Bu nedenle Almanya, İsrail İşgal Ordusu tarafından işlenen sayısız savaş suçunun suç ortağıdır" dedi.

Konuşmalarda, Almanya'nın İsrail savaş propagandasının yayılması, İsrail'e karşı çıkan her sesin sistematik olarak bastırılması ve karalanması kampanyasıyla soykırımı ideolojik düzeyde de desteklediğinin altı çizildi.

Çok sayıda kişi gözaltına alındı

Berlin polisi, yürüyüşün başlamasına uzun süre engel olurken, meydanda toplanan kalabalığı İsrail'in "var olma hakkına" karşı slogan atılmaması konusunda ve bazı yasaklı sloganlara karşı uyardı. Protestocular ile yaşanan arbedede polis, birçok kişiyi gözaltına aldı.

Yahudiler de destek verdi

Konuşmaların ardından yaklaşık 2 bin kişi polisin yoğun güvenlik önlemleri altında yürüyüşe gerçekleştirdi. Yürüyüş esnasına "Almanya finanse ediyor, İsrail bombalıyor", "Soykırımı durdurun", "Özgür Filistin", "Terörist İsrail" gibi sloganlar atıldı. Bazı protestocular da üzerlerinde "Suskunluğunuz utanç verici, 34 bin insan öldü", "Çocukları bombalamak, savunma hakkı değildir" yazan pankart taşıdı.

Küçük bir grup Yahudi'nin de, 'İsrail'e silah sevkiyatını durdurun' eylemine destek olduğu görüldü. Gösteriye Yahudilerin oluşturduğu bir grubun da destek verdiği görülürken, grup "Yahudiler, soykırıma silah göndermeyin diyor" yazan pankart taşıdı.

"Bizimle birlikte sesinizi yükseltin"

Protesto yürüyüşleri için yapılan duyurularda, "Soykırıma karışan silah şirketlerine karşı" uluslararası eylem haftası kapsamında, hükümete karşı öfkemizi ifade etmek amacıyla birçok Alman şehrinde sokakları doldurmayı planlıyoruz. İsrail'e silah sevkiyatının durdurulması talebiyle bizimle yürüyün, bizimle birlikte sesinizi yükseltin, ancak hep birlikte federal Alman hükümetinin bu çılgınlığa desteğini geri çekmesini sağlayabiliriz" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Almanya'da İsrail'e silah sevkiyatını durdurun protestosu - Son Dakika

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