Almanya'da Seçim Öncesi Önemli Çağrı - Son Dakika
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Almanya'da Seçim Öncesi Önemli Çağrı

Almanya\'da Seçim Öncesi Önemli Çağrı

Aydan Özoğuz, genel seçimde herkesin sandığa gitmesi gerektiğini vurguladı, demokrasiye dikkat çekti.

20.02.2025 15:49
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Almanya Federal Meclis Başkan Yardımcısı ve Sosyal Demokrat Parti (SPD) Milletvekili Aydan Özoğuz, ülkede pazar günü yapılacak genel seçimin çok önemli olduğunu belirterek herkese sandığa gitmesi çağrısında bulundu.

Almanya'da ilk Türk kökenli Federal Meclis Başkan Yardımcısı olan Özoğuz, ülkede 23 Şubat'ta düzenlenecek erken genel seçim öncesinde, AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Özoğuz, seçim kampanyası kapsamında saatlerce pazar yerlerinde ve sokaklarda olduğunu belirterek "İlk etapta demokratik partilerin seçilmesi için gerçekten her yerde kampanya yürütmeye çalışıyoruz. Bu, çok ama çok önemli. Elbette herkesin sandığa gitmesi çok önemli." ifadelerini kullandı.

Sahanın aşırılık yanlılarına bırakılmaması gerektiğini vurgulayan Aydan Özoğuz, "Çünkü onlar genellikle sandığa gidiyorlar, farklı bir şekilde seferber oluyorlar. Bunu tüm vatandaşlar ciddiye almalı." dedi.

Özoğuz, kampanya boyunca hangi partiyi seçeceğini bilmeyen kararsızlarla karşılaştığını belirterek herkesin aynı fikirde olamayacağını ama aşırı sağla işbirliği yapılıp yapılmaması gibi hassasiyetlere göre karar verilebileceğini söyledi.

Hristiyan Birlik (CDU/CSU) partilerinin başbakan adayı Friedrich Merz'in göç politikalarının sıkılaştırılması için verdiği önergenin, aşırı sağcı AfD sayesinde meclisten geçirilmesini eleştiren Özoğuz, "Friedrich Merz'i gördük ve bunun beni gerçekten çok etkilediğini söylemek istiyorum. Federal Mecliste tamamen gereksiz ve sembolik oylama için sözünde durmadı." diye konuştu.

CDU/CSU üyesi eyalet başbakanlarının bile bu önergeyi kabul etmeyeceklerini söylediklerini aktaran Özoğuz, "Ama o (Merz) yine de bunu yaptı. Eğer böyle biri söz sahibi olursa önümüzdeki yıllarda nelerle karşılaşacağız?" ifadelerini kullandı.

Aydan Özoğuz, bu yüzden her şeyin tekrar çok dikkatli düşünülerek sandığa gidilmesini istedi.

"Alman demokrasisinin tehlikede olduğu meselesi ciddiye alınmalı"

AA muhabirinin, Alman demokrasinin tehlikede olup olmadığı sorusunu Özoğuz, "Bence bu konu ciddiye alınmalı." şeklinde yanıtladı.

Almanya'nın sağlam bir sisteme sahip olduğunu ve bunun hızlı bir şekilde değiştirilmeyeceğini belirten Özoğuz, ancak birkaç hafta önce Federal Mecliste Anayasa Mahkemesinin konumunu güçlendirmek için bir karar alındığını anımsattı.

Özoğuz, "Bu durum, aşırılık yanlılarının da iktidara gelebileceği ve demokrasiyi rayından çıkaracak şekilde bazı şeyleri suistimal etmeye çalışacaklarına dair endişelerimizle ilgilidir. Biz buna karşı çıktık ve karşı çıkmaya da devam edeceğiz. Elbette bu, bir sonraki seçimlerin nasıl sonuçlanacağına ve kimlerin birbirleriyle koalisyona gireceğine de bağlı." dedi.

"Çifte vatandaşlığın kabul edilmesi en önemli yasalardan biri"

2009'dan bu yana mecliste olduğunu anımsatan Aydan Özoğuz, bu 16 yıllık süreçte önemli bulduğu konuların başında, herkesin çifte vatandaşlığa kabul edilmesinin kolaylaştırılmasını öngören yasanın meclisten geçmesinin geldiğini belirtti.

Özoğuz, milletvekili seçilmesinden bu yana çifte vatandaşlık için mücadele ettiğini belirterek "Bu, çok zor oldu. Üç kez koalisyon müzakerelerine katıldım ve bu, her zaman bir konuydu. Şimdi bunu başardık." diye konuştu.

Avrupa'da çifte vatandaşlığın normal bir durum olduğunu ifade eden Özoğuz, bunun Almanya'ya gelmek isteyen insanlar için önemli bir konu olduğunu bildiğini dile getirdi.

Özoğuz, Almanya'ya ilgi duyan, ülkede yaşayıp burada çalışanlara ve vergi ödeyenlere ihtiyaç duyulduğunu belirterek "(Çifte vatandaşlığını sağlayarak onlara) 'İsterseniz çocuklarınızı burada yetiştirebilirsiniz. Bu toplumun gerçek bir üyesi olma, söz sahibi olma ve oy kullanma fırsatın var.' diyoruz." ifadelerini kullandı.

"Meclis Başkan Yardımcısı olmak özel ama zor tarafları da var"

Federal Meclis Başkan Yardımcısı olmanın çok özel, bir o kadar da zor tarafları olduğunu belirten Aydan Özoğuz, "Çünkü oturumların sorunsuz bir şekilde yürütülmesini, disiplini ve doğal olarak sert fikir alışverişinin gerçekleşmesini sağlamaktan sorumluyuz." değerlendirmesini yaptı.

Genel kuruldaki bazı konuşmaların Federal Meclis için yapılmamasını üzücü bulduğunu dile getiren Özoğuz, "Parlamento üyelerinin bile konuşmalarına 'Sevgili Youtuber' ile başlıyorlar. Aslında Federal Meclisi, Youtube'daki bir konuşma için sahne olarak kullandıklarını en başından biliyorsunuz ve bu, demokrasimizin ve genel olarak tüm sistemimizin değerinin düşürülmesidir ki, bu, kesinlikle kabul edilemez. Korkarım önümüzdeki yıllarda bu durum daha da artacak." diye konuştu.

Hanau'daki ırkçı saldırıda hayatını kaybedenleri andı

Almanya'nın Hanau kentinde 5 yıl önce düzenlenen ırkçı saldırının yıl dönümü nedeniyle hayatını kaybedenleri rahmetle anan Özoğuz, "Ne yazık ki son günlerde de farklı her türden korkunç saldırılar yaşandı. Benim gerçekten dehşet verici bulduğum şey, böyle bir insani acının malzeme olarak kullanılmasıdır. Bu ülkede zaman zaman yaşanan olaylar, hepimiz için büyük bir şok." dedi.

Özoğuz, seçim öncesinde Almanya'da saldırıların artmasına da şaşırdığını belirtip, birliktelik çağrısında bulunarak "Birbirimize daha fazla kenetlenmemiz gerekiyor. Aşırılığın her türlüsü toplumumuz ve ülkemiz için en büyük tehlikedir." ifadelerini kullandı.

Almanya'da çok farklı kesimlerden birlikteliği tehlikeye atanların bulunduğunu aktaran Özoğuz, sözlerini şöyle tamamladı:

"Elbette bir yandan iyi siyasi çözümler bulmak zorundayız. Ancak diğer taraftan, hepimizin sahip olmak istediği, yüzde 100 güvenliğin olmadığını da söylemek zorundayız. Ancak, insanların saldırıları gerçekleştirmek için siyasetten de motive olmalarını engellemeliyiz. Hanau'da da durum açıkça böyleydi."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Almanya'da Seçim Öncesi Önemli Çağrı - Son Dakika

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