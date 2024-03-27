Almanya'da Yahudi derneğinin banka hesabı bloke edildi

Almanya'da, siyonizm karşıtı " Orta Doğu'da Adil Barış İçin Yahudilerin Sesi (Jüdische Stimme für gerechten Frieden in Nahost)" adlı Yahudi derneğin banka hesabının, üyelerin tam listesini ve adreslerini talep eden bankalar tarafından bloke edildiği bildirildi.
Orta Doğu'da Adil Barış İçin Yahudilerin Sesi Derneği tarafından yapılan açıklamada, Berliner Sparkasse bankasının, derneğin hesabını, müşteri verilerini güncellemek için önceden bilgi verilmeden bloke ettiği belirtildi.
Bankanın bir mektupla dernek yönetim kuruluna engellemenin "tedbir amaçlı" olduğunu belirttiği aktarılan açıklamada, dernek üyelerinin isim ve adreslerini içeren bir liste de dahil olmak üzere çok sayıda belgenin 5 Nisan'a kadar bankaya sunulmasının talep edildiği kaydedildi.
Açıklamada, "Bir kamu kuruluşu olarak banka kamu hukukuna tabidir ve bu nedenle bir açıklama yapmadan keyfi olarak hesapları donduramaz. İstenen belgeler arasında üyelerimizin tam isim ve adreslerini içeren bir listenin yer alması da son derece olağan dışıdır. Bu bilgi (Üyelerin tam isim ve adreslerini içeren bir liste) Berliner Sparkasse için neden önemli olsun ki? Bu daha çok, bir Yahudi kuruluşu olarak bize bir süredir siyasi baskı uygulayan bir istihbarat servisi ya da polis tarafından sorulabilecek bir soruya benziyor." ifadeleri kullanıldı.
Derneğin "The Bank für Sozialwirtschaf" bankasındaki hesabının "Almanya Yahudiler Merkez Konseyi" baskısı sonrasında 2019'da kapatıldığının hatırlatıldığı açıklamada, " İsrail'in, İsrail devletindeki ve Batı Şeria'daki apartheid politikalarının, şimdi de Gazze Şeridi'ndeki soykırım politikalarının dünya çapında desteğini kaybetmesiyle bu baskı ve siyasi zulüm artmaktadır. Almanya, İsrail'in son sadık müttefiklerinden biridir ve nüfusun yüzde 80'inden fazlası Alman hükümetinin politikasını desteklemese de Alman devleti, İsrail'in apartheid sistemi ve soykırım politikalarıyla işbirliği yapmaktadır." değerlendirmesinde bulunuldu.
Derneğin Berliner Sparkasse bankasındaki hesabının bloke edilme zamanlamasına işaret edilen açıklamada, İsrail ordusunun Gazze'de devam eden uluslararası hukuk ihlalleri ve Almanya'nın bu savaştaki rolü konusunda kamuoyunda farkındalık oluşturmak için 12-14 Nisan'da Berlin'de düzenlenmesi planlanan "Filistin Kongresi"nin derneğin hesabının bloke edilmesinde etkili olduğu vurgulandı.
Filistin Kongresi'nin organizatörlerinin "siyasetten bağımsız" oldukları için kongreyi iptal ya da yer vermeme gibi "alışılagelmiş yöntemlerin" işe yaramadığının kaydedildiği açıklamada, şöyle devam edildi:
"Kongre bilet satışları ve bağışlarla finanse ediliyor; biz dernek olarak hesabımızı bu amaçla kullanıma açtık ve bu nedenle hesabımız bloke edildi. Hesabımızı kaybetsek bile bu durum bizi yıldırmayacaktır. Soykırım konusundaki duruşumuz Yahudi değerlerimizden kaynaklanmaktadır ve finansal kaynaklara bağlı değildir. Üyelerimiz her geçen gün ve her baskı eylemiyle birlikte artmaktadır. Kuruluşumuza üye olan herkes bunu kendisi de bilir. Bu hiçbir bankayı ilgilendirmez. Bir demokraside kabul edilemez olan hesabımızın keyfi ve siyasi sebeplerle bloke edilmesine karşı yasal yollara başvuruyoruz."
Dernek, daha önce Berlin'de düzenlediği gösteride, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını protesto etmişti.
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