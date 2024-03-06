Almanya'da Yenilik ve Adalet için İttifak Partisi, Gazze'deki Soykırım Suçuna Ortak Olduğu Şüphesiyle Alman Hükümeti Hakkında Suç Duyurusunda Bulundu - Son Dakika
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Almanya'da Yenilik ve Adalet için İttifak Partisi, Gazze'deki Soykırım Suçuna Ortak Olduğu Şüphesiyle Alman Hükümeti Hakkında Suç Duyurusunda Bulundu

Almanya'da Yenilik ve Adalet için İttifak (BIG) partisi, Gazze'deki soykırım suçuna ortak olduğu şüphesiyle Alman hükümeti hakkında suç duyurusunda bulundu. BIG'den yapılan açıklamada, Alman hükümetinin İsrail'e yapılan silah ihracatı ve Gazze'deki saldırılar konusunda müdahale etmesi çağrısı yapıldı. BIG Genel Başkanı Haluk Yıldız, Almanya'nın Gazze'deki soykırıma verdiği desteğin durdurulması gerektiğini belirtti.

06.03.2024 12:47  Güncelleme: 12:50
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Almanya'da Yenilik ve Adalet için İttifak (BIG) partisi, Gazze'deki soykırım suçuna ortak olduğu şüphesiyle Alman hükümeti hakkında suç duyurusunda bulundu.

Almanya'nın ilk azınlık siyasi oluşumu olan BIG'den yapılan yazılı açıklamada, Alman hükümeti hakkında suç duyurusunda bulunulduğu belirtildi.

Suç duyurusunun nedeninin, Ekonomi Bakanlığı verilerine göre 2023 yılında İsrail'e yapılan 326,5 milyon avro değerinde silah ihracatı olduğu vurgulanan açıklamada, bu lisansların büyük kısmının Ekim 2023'te saldırıların başlamasından sonra verildiğine dikkati çekildi.

Açıklamada, masum sivillerin sistematik olarak öldürülmesinin durdurulması, Filistin halkının yeniden güvende olması, İsrail hükümeti tarafından aylardır çiğnenen uluslararası hukukun ve buna bağlı insan haklarının Filistin'deki insanlar için de geçerli olması, Filistin halkının var olma ve kendi kaderini tayin etme hakkını yeniden kazanması gibi konularda Alman hükümetine müdahale çağrısında bulunuldu.

Almanya'nın "insan haklarına bağlı bir ülke olarak" Gazze'de barış ve adalet için artık harekete geçmesi gerektiği vurgulanan açıklamada, Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock'un mevcut İsrail politikasının insan haklarını ihlal ettiğini söylemesinin yeterli olmadığı kaydedildi.

İsrail'in Gazze'deki uygulamalarına ilişkin olarak "ihlalin" yaptırımları da olması gerektiğine işaret edilen açıklamada, "Alman hükümeti bu konuda sürekli olarak üç maymun rolünü oynamaktadır. Filistinliler için de insan hakları, yaşama ve korunma hakları geçerlidir." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen BIG Genel Başkanı Haluk Yıldız, "Suç duyurumuzla Almanya'nın Gazze'deki soykırıma verdiği desteği durdurmayı amaçlıyoruz. Alman hükümeti bu savaş suçuna ortak olmaya devam etmemelidir. Yasal olarak sorumlu tutulmalıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Yıldız, "Alman hükümetinin savaşın başından bu yana Gazze'deki insanların çektiği acılara karşı gösterdiği empati eksikliği, Almanya'nın dünya devletleri nezdindeki ahlaki iflasının bir ilanı ve insan hakları konusunda çifte standart yaklaşımı niteliğindedir. Şu ana kadar 30 binden fazla Filistinli öldürülmüş olup, katledilenlerin üçte ikisi kadın ve çocuklardan oluşmaktadır." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Haluk Yıldız, Almanya, İsrail, Gazze, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Almanya'da Yenilik ve Adalet için İttifak Partisi, Gazze'deki Soykırım Suçuna Ortak Olduğu Şüphesiyle Alman Hükümeti Hakkında Suç Duyurusunda Bulundu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Almanya'da Yenilik ve Adalet için İttifak Partisi, Gazze'deki Soykırım Suçuna Ortak Olduğu Şüphesiyle Alman Hükümeti Hakkında Suç Duyurusunda Bulundu - Son Dakika
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