Almanya'daki Türk toplumu, Türkiye-Avusturya maçının şifreli yayınlanmasına tepki gösteriyor - Son Dakika
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Almanya'daki Türk toplumu, Türkiye-Avusturya maçının şifreli yayınlanmasına tepki gösteriyor

Almanya'daki Türk toplumu, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Türkiye ile Avusturya arasında oynanacak maçın şifreli Magenta TV yerine kamuya ait televizyonlardan yayınlanmasını talep ediyor. Almanya Türk Toplumu Derneği (TGD) Eş Başkanı Gökay Sofuoğlu ve eski Yeşiller Partisi Milletvekili Özcan Mutlu, bu durumu eleştirerek maçın şifresiz yayınlanmasını istediklerini belirtti. ARD yetkilisi ise sözleşme gereği maçın şifreli olarak yayınlanacağını açıkladı.

01.07.2024 13:13
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Almanya'daki Türk toplumu, bu ülkede düzenlenen 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Türkiye ile Avusturya arasında Leipzig kentinde oynanacak karşılaşmanın şifreli Magenta TV yerine kamuya ait televizyonlar ARD veya ZDF'den yayınlanmasını talep ediyor.

Almanya Türk Toplumu Derneği (TGD) Eş Başkanı Gökay Sofuoğlu, sosyal medya hesabından Alman kamu yayıncıları ARD ve ZDF'ye çağrıda bulunarak, "Türkiye-Avusturya maçının şifreli kanalda verilecek olması, yıllardır bu ülkede her türlü vatandaşlık sorumluluklarını yerine getirmesine rağmen ve bunun yanında GEZ'e (TV vergisi toplayan kurum) aidatlarını düzenli ödeyen vatandaşlarımız açısından anlaşılmaz bir durumdur. ARD ve ZDF bu maçı vermeliydi. Milyonlarca insan şifreli televizyona (Magenta TV) mahkum edilmemeliydi." ifadelerini kullandı.

Sofuoğlu, bir an önce bu hatadan vazgeçilerek maçın şifresiz yayınlamasını istediklerini belirtti.

Eski Yeşiller Partisi Milletvekili Özcan Mutlu da sosyal medya platformu X'ten yaptığı paylaşımda, "Bu cehalet mi, kibir mi, yoksa ne? Almanya'da 3 milyon Türkiyeli yaşıyor. Vergilerini ödüyorlar. Avusturya-Türkiye maçı kamu yayıncılarının yerine ücretli kanalda yayınlanacak. Bu utanç verici."değerlendirmesinde bulundu.

Alman medyasına açıklama yapan ARD yetkilisi ise Avrupa Futbol Şampiyonası'nın ön eleme turunda dört karşılaşmanın Magenta TV'de şifreli olarak yayınlandığını hatırlattı.

Söz konusu kanalın son 16 turu maçlarından birini de şifreli gösterme hakkı olduğunu belirten ARD yetkilisi, bunun Avusturya-Türkiye karşılaşması olarak belirlendiğini kaydetti.

Ancak Magenta'nın sözleşmesinde Alman Milli Takımının maçlarının şifreli kanaldan yayınlanmayacağı maddesinin bulunduğu öğrenildi.

Yarın oynanacak Türkiye-Avusturya karşılaşması Deutsche Telekom ait Magenta TV'den şifreli yayınlanacak.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Almanya'daki Türk toplumu, Türkiye-Avusturya maçının şifreli yayınlanmasına tepki gösteriyor - Son Dakika

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