Almanya'dan İmamoğlu'na Tutuklama Tepkisi - Son Dakika
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Almanya'dan İmamoğlu'na Tutuklama Tepkisi

Almanya Dışişleri Bakanlığı, Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasını Türkiye demokrasisi için ciddi bir gerileme olarak değerlendirdi ve yargılama sürecinde hukuk devleti ilkesine uyulması gerektiğini vurguladı.

23.03.2025 20:54  Güncelleme: 23:33
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(BERLİN) - Almanya Dışişleri Bakanlığı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasını, "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve önde gelen muhalif siyasetçi Ekrem İmamoğlu'nun hapse atılması Türkiye demokrasisi için ciddi bir gerilemedir" diye değerlendirdi.

Almanya Dışişleri Bakanlığı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasına ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada,  İmamoğlu'nun yargılanması sürecinde hukuk devleti ilkelerine uyulması gerektiği vurgulandı. Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve önde gelen muhalif siyasetçi Ekrem İmamoğlu'nun hapse atılması Türkiye demokrasisi için ciddi bir gerilemedir. Siyasi rekabet mahkemeler ve cezaevleri üzerinden yürütülmemelidir. İddiaların mümkün olan en kısa sürede şeffaf bir şekilde açıklığa kavuşturulmasını ve hukukun üstünlüğü ilkelerine dayalı bir yargılama yapılmasını bekliyoruz.

Aynı durum tutuklu protestoculara yönelik suçlamalar için de geçerlidir. Hukukun üstünlüğü ve demokratik ilkelere riayet, gerek ikili düzeyinde, gerekse Avrupa Birliği ile Türkiye arasındaki ilişkilerde Türkiye ile ilişkilerimizin temel bir unsuru olmaya devam etmektedir."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Almanya'dan İmamoğlu'na Tutuklama Tepkisi - Son Dakika

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