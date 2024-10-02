Almanya'dan İran Uyarısı - Son Dakika
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Almanya'dan İran Uyarısı

Almanya, İran'daki vatandaşlarını ülkeyi terk etmeye ve seyahat planlarından vazgeçmeye çağırdı.

02.10.2024 15:46
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Almanya Dışişleri Bakanlığı, İran'daki vatandaşlarından ülkeyi terk etmelerini istedi ve İran'a seyahat edilmemesi uyarısında bulundu.

Almanya Dışişleri Bakanlığı, İsrail-İran gerilimine ilişkin seyahat uyarısı yayımladı.

Uyarıda, İsrail'in, İran'ın dün gerçekleştirdiği füze saldırısına yanıt olarak İran petrol platformlarına ve nükleer tesislerine saldırı planladığı belirtilerek, İran'daki vatandaşların ülkeyi terk etmesi ve İran'a seyahat planlayanların da vazgeçmesi istendi.

Bölge genelinde durumun gergin ve değişken olduğu belirtilen uyarıda, "1 Ekim 2024'te İran güçleri İsrail'e füze saldırısı düzenledi. İsrail silahlı kuvvetlerinden bir karşı yanıt bekleniyor. İran topraklarına yönelik saldırılar göz ardı edilemez." ifadesi kullanıldı.

İran'ın İsrail'e saldırıları

İran, 1 Ekim Salı günü akşam saatlerinde İsrail'e yaklaşık 180 balistik füze fırlattı.

İran Devrim Muhafızları Ordusu tarafından yapılan yazılı açıklamada, İran'ın ulusal güvenliğini hedef alan İsrail'e füze saldırısı düzenlendiği bildirilmişti.

Saldırının, Hamas lideri İsmail Heniyye, Hizbullah lideri Hasan Nasrallah ve İranlı general Abbas Nilfuraşan'ın öldürüldüğü İsrail saldırılarına karşılık gerçekleştirildiği belirtilmişti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, füze saldırısının "büyük bir hata" olduğunu ve İran'ın "bunun bedelini ödeyeceğini" ifade etmişti.

Kaynak: AA

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