Almanya'dan İsrail'e Tepki

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Almanya, İsrail'in Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Barış Gücü'ne (UNIFIL) yönelik saldırısını "kabul edilemez" olarak niteledi.

Dışişleri Bakanlığının X'teki hesabından yapılan paylaşımda, İsrail'in Hizbullah'ın saldırılarına karşı kendini savunma hakkı olduğu belirtilerek, "Ancak BM Barış Gücü askerlerinin bombalanması kabul edilemez. Lübnan'daki UNIFIL personelinin güvenliği sağlanmalıdır." ifadelerine yer verildi.

Paylaşımda ayrıca olayın tam olarak soruşturulması ve açıklığa kavuşturulmasının beklendiği kaydedildi.

UNIFIL, dün İsrail ordusunun bir gözlem kulesini hedef alması sonucu 2 Barış Gücü askerinin hafif yaralandığını duyurmuştu.