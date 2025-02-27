Almanya'dan Öcalan'a Destek

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(ANKARA) - Almanya Dışişleri Bakanlığı yayımladığı yazılı açıklamada, terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan'ın PKK'ya yaptığı silah bırakma ve fesih çağrısını memnuniyetle karşıladıklarını belirtti. Açıklamada " Türkiye'deki insanlar için sürdürülebilir bir çözüme ulaşmak adına daha fazla adıma ihtiyaç vardır. Buna, özellikle Türkiye'deki Kürtlerin kültürel ve demokratik haklarına saygı gösterilmesi ve bunların güvence altına alınması da dahildir" ifadeleri kullanıldı.

Almanya Dışişleri Bakanlığı yayımladığı yazılı açıklamada terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan'ın PKK'ya yaptığı silah bırakma ve fesih çağrısını memnuniyetle karşıladıklarını belirtti. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"PKK ve ona bağlı grupların silah bırakması ve PKK'nın feshedilmesi yönünde Abdullah Öcalan'ın bugünkü çağrısını memnuniyetle karşılıyoruz. Bu, on binlerce insanın hayatına mal olan ve onlarca yıldır süren terör, şiddet ve misilleme sarmalını kırmak için tarihi bir fırsat sunmaktadır.

Şiddetin sona ermesi önemli bir ilk adımdır, ancak Türkiye'deki insanlar için sürdürülebilir bir çözüme ulaşmak adına daha fazla adıma ihtiyaç vardır. Buna, özellikle Türkiye'deki Kürtlerin kültürel ve demokratik haklarına saygı gösterilmesi ve bunların güvence altına alınması da dahildir.

Türk Parlamentosu, bu siyasi süreci şekillendirmede ve varılan uzlaşma çözümlerini bağlayıcı bir şekilde uygulamada merkezi bir role sahiptir. Federal Hükümet olarak, böyle bir süreci desteklemek için elimizden geleni yapmaya hazırız."

Bu açıklama, Almanya Dışişleri Bakanlığı'nın Öcalan'ın çağrısını "tarihi bir fırsat" olarak değerlendirdiğini ve şiddetin sona ermesinin önemli bir ilk adım olduğunu vurguladığını gösteriyor."