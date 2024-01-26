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Almanya Dışişleri Bakanı İsrail'e Gazze'de uluslararası insancıl hukuka uyma çağrısı yaptı - Son Dakika
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Almanya Dışişleri Bakanı İsrail'e Gazze'de uluslararası insancıl hukuka uyma çağrısı yaptı

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Gazze'deki durumdan endişe duyduğunu belirterek, İsrail'in uluslararası insancıl hukuka uyması gerektiğini vurguladı. Baerbock ayrıca İsrail'in daha fazla insani yardımın Gazze'ye girmesine izin vermesi ve operasyonlarını buna uyarlaması gerektiğini ifade etti.

Almanya Dışişleri Bakanı İsrail\'e Gazze\'de uluslararası insancıl hukuka uyma çağrısı yaptı
26.01.2024 - 01:05,
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Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, İsrail'e Gazze'de uluslararası insancıl hukuka uyma çağrısında bulundu.

Baerbock Gazze'deki duruma ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Han Yunus'taki insanların içinde bulunduğu çaresiz durumdan son derece endişe duyduğunu belirten Baerbock, "Kendini savunma hakkı için de kurallar vardır ve uluslararası insancıl hukuk teröristlere karşı mücadelede de geçerlidir. İsrail, dünyadaki diğer tüm ülkeler gibi aynı şekilde bunlara uymalıdır." ifadesini kullandı.

Baerbock İsrail'in "acilen daha fazla insani yardımın Gazze'ye girmesine izin vermesi ve operasyonlarını buna uyarlaması gerektiğini" vurgulayarak, "Yüzbinlerce insan İsrail'in talimatıyla Gazze'nin güneyine, özellikle de BM tesislerine ve diğer yerlere sığındı. Bu insanlar kolayca ortadan kaybolamazlar. Bu nedenle bu yerleri terk etme çağrısı yeterli değildir; bilakis çatışmalarda insani araya ihtiyaç duyuluyor. Tüm esirlerin serbest bırakılması için de." değerlendirmesinde bulundu.

İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrası

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 11 bini çocuk, 7 bin 500'ü kadın olmak üzere 25 bin 900 Filistinli öldürüldü, 64 bin 110 kişi yaralandı. Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 219'u karadan işgal sürecinde olmak üzere 556 askerinin öldürüldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail güçleri ile yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 373 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim 2023'ten bu yana sınırda devam eden çatışmalarda 30 Lübnanlı sivil ve 167 Hizbullah mensubu ile 6 İsrailli sivil ve 10 İsrail askeri öldü.

Kaynak: AA
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