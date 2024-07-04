Almanya Dışişleri Bakanı: Rusya Avrupa'nın güvenliği ve özgürlüğü için en büyük tehdit - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Almanya Dışişleri Bakanı: Rusya Avrupa'nın güvenliği ve özgürlüğü için en büyük tehdit

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Rusya'nın Avrupa'nın güvenliği ve özgürlüğü için öngörülebilir gelecekte en büyük tehdit olmaya devam edeceğini söyledi. Baerbock, NATO'nun 75. kuruluş yılı vesilesiyle düzenlenen oturumda yaptığı konuşmada, Rusya Devlet Başkanı Putin'in Ukrayna'ya saldırısının sadece enerji santrallerine ve binalara değil, Avrupa'nın özgür yaşam tarzına da yönelik olduğunu belirtti. Baerbock, NATO Liderler Zirvesi'nde Ukrayna'ya yönelik desteğin ele alınacağını ve Putin'in Rusya'sının Avrupa için büyük bir tehdit olmaya devam edeceğini ifade etti.

04.07.2024 16:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Rusya'nın öngörülebilir gelecekte Avrupa'nın güvenliği ve özgürlüğü için en büyük tehdit olmaya devam edeceğini söyledi.

Baerbock, Federal Mecliste, NATO'nun 75. kuruluş yılı vesilesiyle düzenlenen oturumda konuştu.

Rusya Devlet Başkanı Vladmir Putin'in bombalarının sadece Ukrayna'daki enerji santrallerine ve binalara değil, Avrupa'nın özgür yaşam tarzına da saldırdığını belirten Baerbock, "Onun bombaları bizi de kastediyor." dedi.

Baerbock, bu yüzden Washington'da düzenlenecek NATO Liderler Zirvesi'nde sadece kutlama yapılmayacağını, Ukrayna'ya yönelik desteğin nasıl daha da artırabileceğinin ele alınacağını belirterek, "Putin'in Rusya'sı öngörülebilir gelecekte Avrupa'da güvenliğimiz ve özgürlüğümüz için en büyük tehdit olmaya devam edecektir." ifadesini kullandı.

Almanya Dışişleri Bakanı, siyasetin de buna göre düzenlenmesini gerektiğini kaydetti.

Ukrayna'ya yapılan desteğin bir "hayırseverlik jesti" olmadığını vurgulayan Baerbock, "Bu kendi güvenliğimize ve özgürlüğümüze yaptığımız bir yatırımdır." dedi.

Almanya ve NATO ülkelerinin kendi savunmaları için daha fazla çaba sarf etmesini isteyen Baerbock, "Önümüzdeki hafta ve ayların nasıl neticeleneceğini kimse bilmiyor. Ancak bildiğimiz bir şey var, o da ABD seçimlerinin sonucundan bağımsız olarak NATO'nun, transatlantik kalabilmesi için daha Avrupalı olması gerektiğidir." değerlendirmesinde bulundu.

NATO'nun, Transatlantik İttifak'ın 75. yılı kutlamaları çerçevesinde 9-11 Temmuz'da Washington'da liderler düzeyinde zirve yapılacak.

Kaynak: AA

Ukrayna, Almanya, Rusya, Nato, Rusya, Güvenlik, Dış Politika, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Almanya Dışişleri Bakanı: Rusya Avrupa'nın güvenliği ve özgürlüğü için en büyük tehdit - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


16:32 Polis şefinden davanın seyrini değiştirecek itiraf: Tolgahan Demirbaş’ı Olcay Kılavuz’un evinde gözaltına aldık Polis şefinden davanın seyrini değiştirecek itiraf: Tolgahan Demirbaş'ı Olcay Kılavuz'un evinde gözaltına aldık
16:09 Erdoğan’dan Astana zirvesine damga vuran çağrı: İsrail’in bir an önce durdurulması lazım Erdoğan'dan Astana zirvesine damga vuran çağrı: İsrail'in bir an önce durdurulması lazım
14:53 Üsküdar Belediyesi’nde neler oluyor Milyonluk arsaları ve daireleri satışa çıkardılar Üsküdar Belediyesi'nde neler oluyor? Milyonluk arsaları ve daireleri satışa çıkardılar
14:06 CHP lideri Özel’den Merih Demiral’ın bozkurt işareti yapmasına ilk yorum CHP lideri Özel'den Merih Demiral'ın bozkurt işareti yapmasına ilk yorum
11:17 Sinan Ateş’in annesi mahkemede fenalaştı Oğluyla arasında geçen diyaloğu anlatırken kalbini tutmaya başladı Sinan Ateş'in annesi mahkemede fenalaştı! Oğluyla arasında geçen diyaloğu anlatırken kalbini tutmaya başladı
16:24 Emekli vatandaşın sitemini dinleyen AK Partili Külünk, partisine özeleştiride bulundu Emekli vatandaşın sitemini dinleyen AK Partili Külünk, partisine özeleştiride bulundu
16:23 Cristiano Ronaldo’dan Merih Demiral’a telefon Cristiano Ronaldo'dan Merih Demiral'a telefon
14:41 Tayland’da ders sırasında cinsel içerikli film çeken stajyer kadın öğretmen, meslekten ömür boyu men edildi Tayland'da ders sırasında cinsel içerikli film çeken stajyer kadın öğretmen, meslekten ömür boyu men edildi
14:31 Sunucu Kadir Ezildi evleniyor Sır gibi sakladığı sevgilisi ortaya çıktı Sunucu Kadir Ezildi evleniyor! Sır gibi sakladığı sevgilisi ortaya çıktı
14:30 Ailesine dehşeti yaşatmıştı, mide bulandıran detay ortaya çıktı Ailesine dehşeti yaşatmıştı, mide bulandıran detay ortaya çıktı
14:04 Yok artık Aboubakar Ülkesine gidip Süper Lig takımının formasıyla fotoğraf çektirdi Yok artık Aboubakar! Ülkesine gidip Süper Lig takımının formasıyla fotoğraf çektirdi
13:07 Cinsiyet değiştirmesiyle gündemden düşmeyen Meli Bendeli, gittiği restorandan atıldı Cinsiyet değiştirmesiyle gündemden düşmeyen Meli Bendeli, gittiği restorandan atıldı
12:32 “Kebap diyarının hastalığı“ için uyarı Özellikle erkeklerde görülüyor "Kebap diyarının hastalığı" için uyarı! Özellikle erkeklerde görülüyor
12:27 İstanbullular dikkat AKOM saat verdi, sağanak yağış geliyor İstanbullular dikkat! AKOM saat verdi, sağanak yağış geliyor
12:14 İnek sağmak için girdi, canından oldu İnek sağmak için girdi, canından oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.07.2024 17:27:52. #1.11#
SON DAKİKA: Almanya Dışişleri Bakanı: Rusya Avrupa'nın güvenliği ve özgürlüğü için en büyük tehdit - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement