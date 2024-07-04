Almanya Dışişleri Bakanı: Rusya Avrupa'nın güvenliği ve özgürlüğü için en büyük tehdit

Güncel

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Rusya'nın öngörülebilir gelecekte Avrupa'nın güvenliği ve özgürlüğü için en büyük tehdit olmaya devam edeceğini söyledi.

Baerbock, Federal Mecliste, NATO'nun 75. kuruluş yılı vesilesiyle düzenlenen oturumda konuştu.

Rusya Devlet Başkanı Vladmir Putin'in bombalarının sadece Ukrayna'daki enerji santrallerine ve binalara değil, Avrupa'nın özgür yaşam tarzına da saldırdığını belirten Baerbock, "Onun bombaları bizi de kastediyor." dedi.

Baerbock, bu yüzden Washington'da düzenlenecek NATO Liderler Zirvesi'nde sadece kutlama yapılmayacağını, Ukrayna'ya yönelik desteğin nasıl daha da artırabileceğinin ele alınacağını belirterek, "Putin'in Rusya'sı öngörülebilir gelecekte Avrupa'da güvenliğimiz ve özgürlüğümüz için en büyük tehdit olmaya devam edecektir." ifadesini kullandı.

Almanya Dışişleri Bakanı, siyasetin de buna göre düzenlenmesini gerektiğini kaydetti.

Ukrayna'ya yapılan desteğin bir "hayırseverlik jesti" olmadığını vurgulayan Baerbock, "Bu kendi güvenliğimize ve özgürlüğümüze yaptığımız bir yatırımdır." dedi.

Almanya ve NATO ülkelerinin kendi savunmaları için daha fazla çaba sarf etmesini isteyen Baerbock, "Önümüzdeki hafta ve ayların nasıl neticeleneceğini kimse bilmiyor. Ancak bildiğimiz bir şey var, o da ABD seçimlerinin sonucundan bağımsız olarak NATO'nun, transatlantik kalabilmesi için daha Avrupalı olması gerektiğidir." değerlendirmesinde bulundu.

NATO'nun, Transatlantik İttifak'ın 75. yılı kutlamaları çerçevesinde 9-11 Temmuz'da Washington'da liderler düzeyinde zirve yapılacak.