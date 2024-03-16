- Almanya, ilk kez Gazze'ye havadan yardım bıraktı
BERLİN - Alman Hava Kuvvetleri tarafından Gazze'ye ilk kez havadan yardım bırakıldığı, 4 tonluk yardımın bin metre yükseklikten Gazze'ye indirildiği aktarıldı.
İsrail'in Gazze saldırıları devam ederken insani durumun her geçen gün derinleştiği Gazze'ye yardımlar havadan bırakılıyor. ABD, Ürdün'ün yanı sıra bu kez Gazze'ye Almanya'dan yardım geldi. Alman Hava Kuvvetleri, ilk kez Gazze'ye havadan yardım bıraktı. Alman Hava Kuvvetleri tarafından yapılan açıklamada, Fransa'da konuşlu 2 adet C-130 tipi uçakların Ürdün'den havalandığı ve 4 ton gıdanın Gazze'ye indirildiği kaydedildi. Açıklamada 4 paletin bin metre yükseklikten Gazze'ye bırakıldığı aktarıldı.
Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius, konuya ilişkin açıklamasında "Gazze halkı temel ihtiyaç malzemelerinden yoksun. Bu nedenle hava kuvvetlerine ait nakliye uçakları havadan gıda ve ilaç tedarik edecek" dedi.
Son Dakika › Güncel › Almanya, Gazze'ye havadan yardım bıraktı - Son Dakika
Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada, özel halk minibüsü ile otomobil çarpıştı. Kazada, 1'i bebek 4 kişi yaralandı. Kaza sonucunda yaralananlar İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis, kazayla ilgili tahkikat başlattı.
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi 29. haftasında Çukurova Basketbol Mersin, evinde konuk ettiği Emlak Konut'u 93-80 yenerek galibiyet elde etti.
Trabzonspor Kulübü Proje ve Sponsorluklardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Birhan Emre Yazıcı, Trabzon'da Faruk Başaran Bilim ve Sanat Merkezi öğrencileriyle bir araya geldi. Yazıcı, öğrencilere sporun önemini anlatarak, Trabzonspor'un gelecek hedeflerinden bahsetti. Ayrıca, Yazıcı'ya öğrenciler tarafından plaket takdim edildi.
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 29. haftasında ÇBK Mersin, evinde konuk ettiği Emlak Konut'u 93-80 yenerek galibiyetini sürdürdü. Maçın başından sonuna üstün bir performans sergileyen ÇBK Mersin, oyunda kontrolü elinde tuttu ve rahat bir galibiyet elde etti.
Afyonkarahisar'da belde belediye başkanının makam aracına izinsiz binen 5 genç, aracın motor kaputunu açıp fotoğrafını çekerek olay yerinden uzaklaştı. Başkanın iddiasına göre gençler, araca izleme cihazı yerleştirmek için düzenek hazırlamak amacıyla olayı gerçekleştirdi.
Tokat'ın Reşadiye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, tarlaya düşen otomobilde bulunan 3 İranlı yaralandı. Kazada, otomobilin sürücüsü ve diğer yolcular ambulanslarla Niksar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Sizin düşünceleriniz neler ?