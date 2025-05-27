Almanya, İsrail'e Silah Tedarikini İnceleyebilir - Son Dakika
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Almanya, İsrail'e Silah Tedarikini İnceleyebilir

27.05.2025 16:48
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Almanya Dışişleri Bakanı Wadephul, İsrail'e silah tedarikini değerlendireceklerini açıkladı.

Almanya Dışişleri Bakanı Johan Wadephul ülkesinin İsrail'e yaptığı silah tedarikini inceleyeceklerini söyledi.

Wadephul, Batı Alman Radyo Televizyon Kurumu'nun (WDR) düzenlediği Avrupa Forumu etkinliğinde Gazze Şeridi'ndeki duruma ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Almanya'nın İsrail'e yaptığı silah tedarikine ilişkin nasıl bir tutum sergileyeceğine ilişkin soruya cevap veren Wadephul, bunun ilgili kurumlarda değerlendirilmesi gerektiğini belirtti.

Alman hükümetinin yarın yapacağı koalisyon kurulunda genel yönelimlerin belirlenebileceğini, ancak konunun burada derinlemesine ele alınmasını beklemediğini ifade eden Wadephul, kendisinin yarın ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile görüşeceği için bu toplantıya kalamayacağını aktardı.

Wadephul, "Demokratik bir hukuk devletine yakışır şekilde, bunun Federal Güvenlik Konseyinde Alman hükümetinin uluslararası hukuka göre yapacağı değerlendirme temelinde gerçekleşeceğine inanıyorum." dedi.

Gelecek hafta bu konuyu yasal açıdan bakanlıktaki hukuk uzmanlarıyla çok dikkatli şekilde inceleyeceğini kaydeden Wadephul, Dışişleri Bakanlığının görüşünü Alman hükümetine ileteceğini dile getirdi.

Wadephul bu temelde daha sonra karar alınabileceğine değindi.

İsrail'in izlediği ikili stratejinin yanlış olduğunu düşünüyoruz

İsrail'in bir taraftan Gazze'ye gıda, ilaç ve benzeri malzemeleri sağlamadığına, diğer taraftan da halkı güneye doğru daha fazla sürmek amacıyla askeri eylemlerini yoğunlaştırdığına işaret eden Wadephul, "İsrail bir süredir Gazze Şeridi ile ilgili olarak ikili bir strateji izliyor ve biz bunun yanlış olduğunu düşünüyoruz." ifadesini kullandı.

Wadephul bu siyasetin Almanya tarafından desteklenmeyeceğini başından beri söylediklerini anımsattı.

Bu politikanın belirgin bir şekilde değişmediğini vurgulayan Wadephul, bu yüzden İsrail'e yönelik eleştirilerin daha açık bir şekilde ifade edildiğini belirtti.

Wadephul, iki hafta önce Gazze'deki durumun "tahammül edilmez olduğunu" söylediğini hatırlatarak, "Tahammül edilemez olan bu durum uluslararası insancıl hukuk kuralları ile bağdaştırılamaz." görüşünü paylaştı.

İsrailli mevkidaşı Gideon Saar ile görüştüğünde "Bu yaptığınız uluslararası hukuka aykırıdır, böyle devam edilemez" şeklinde ifade kullanıp kullanmayacağı soruya cevaben Wadephul, "Evet, bunu zaten yaptım." dedi.

Gazze Şeridi ve Batı Şeria, Filistinlilere aittir

Wadephul, çatışmacı durumu sona erdirmek gerektiğinin altını çizerek, burada bir ateşkese ihtiyaç duyulduğuna dikkati çekti.

İsrailli tarafının ateşkese hazır olduğunu kendisine söylediğini dile getiren Wadephul, şunları kaydetti:

"Koşullar, Hamas ve İsrail hükümeti arasında ihtilaflı. Neyse ki müzakereler devam ediyor. Bir sonuca varmak zorundalar. Biz açık bir şekilde derhal ateşkes sağlanmasını ve acil insani yardımların ulaştırılmasını, ardından da statü konusunda müzakereleri talep ediyoruz. Gazze Şeridi Filistinlilere aittir, aynı şekilde Batı Şeria. Zorunlu yerlerinden edilme olmamalı ve hedef iki devletli çözüm olmalı."

İsrail için ikinci bir 7 Ekim tehlikesinin bulunmaması ve Gazze Şeridinin yeniden inşa edilmesi gerektiğini vurgulayan Wadephul, "Amerikan Başkanının modeline göre değil ve muhtemelen başkalarının da yardımıyla. Ancak (Gazze'nin) yeniden yaşanacak bir yer haline gelmesi ve ölümlerin durması (lazım)." diye konuştu.

Gazze halkına temel gıda ve ilaçlar sağlanmaması kabul edilemez

Wadephul, Almanya Başbakanı Friedrich Merz'in İsrail'i eleştirdiğinin anımsatılması üzerine İsrail'i Hamas'a karşı mücadelesinde desteklediklerini aktararak, "Ancak bir orantılılık da olmalıdır ve Şansölyenin görüşüne göre, ki ben de bu görüşü paylaşıyorum, İsrail ordusunun oradaki eylemlerinin süresi, şiddeti ve tutarlılığı açısından bu aşılmıştır. ve Gazze Şeridi'ndeki insanlara temel gıda maddelerinin ve ilaçların sağlanmaması tamamen kabul edilemez bir durumdur." değerlendirmesinde bulundu.

İsrail'in yanında durduklarını ve Almanya'nın bu konuda bir sorumluluğu bulunduğunu yineleyen Wadephul, "Ama aynı zamanda Gazze Şeridi'ndeki insanların da yanındayız. Onlar da insan ve herkes Tanrı önünde eşittir ve herkesin beslenmeye, ilaç almaya ve onlarla ilgilenilmesine hakkı vardır. Biz de bunu yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Almanya, İsrail, Gazze, Son Dakika

Son Dakika Güncel Almanya, İsrail'e Silah Tedarikini İnceleyebilir - Son Dakika

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