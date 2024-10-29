Almanya, Türkler İçin İkinci Vatan

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Almanya'daki ilk nesil Türklerden Fatma ve Ahmet Görgülü çifti, Almanya'nın gelişmesinde buraya göç eden Türklerin büyük emeği bulunduğunu ve buranın artık kendileri için "ikinci vatan" olduğunu belirtti.

Türkiye'de tanıştıktan sonra Almanya'ya gelen ve 1973'te Köln Başkonsolosluğu'nda evlenen Görgülü çifti, Türkiye ile Almanya arasında 30 Ekim 1961'de imzalanan İşgücü Anlaşması'nın 63. yılında, Almanya yolculuklarını Köln'deki evlerinde AA muhabirine anlattı.

20 yaşında geldiği Almanya'nın Münih kentindeki Siemens fabrikasında çalışmaya başlayan 71 yaşındaki Fatma Görgülü, "Kaldığım yerde Türk çoktu, o yönden zorluk çekmedim. Alışverişlere onlarla gidiyordum. İlginç bir anımız da var. Alışverişten gelip yemek yapıyorduk, yemekler hep tatlı oluyordu. Bunu bizden büyük bir tercümana sorduğumuzda meğer yemeklerde salça yerine ketçap kullandığımızı söyledi. Sonra markete gidip salça aldık tüp şeklinde ve onu öğrendik." dedi.

Konya'da doğan ve Mersin'de büyüyen Fatma Görgülü, Almanya'da başlayan iş hayatını şöyle anlattı:

"Siemens'in yetkilileri bizi alıp fabrikaya götürdüler, gezdirdiler. Yemeğimizi yedikten sonra bana çalışacağım yeri gösterdiler. Beyaz önlük, eldiven ve kocaman bir mikroskop vardı. Altın iple, televizyon devresini lehimliyordum. 3 ay sonra onun kontrolüne geçtim. Daha sonra Köln'deki bir hastanede 15 yıl doğum bölümünde çalıştım. Kızlarım da orada dünyaya geldi. Güzeldi işim, rahibelerin hastanesiydi, beni de çok sevmişlerdi."

Anadilin önemini vurgulayan Fatma Görgülü, "Eğer aile evde düzgün Türkçe konuşursa çocuk da Türkçe öğrenir. Kendi çocuklarım da dahil olmak üzere, ben başarılı gençlerle iftihar ediyorum. Bir yere gidip Türkçe konuşan başarılı bir genç gördüğüm zaman bu takdirimi onların yüzlerine de söylüyorum." şeklinde konuştu.

"Almanya gerçekten bizim ikinci vatanımız"

23 yaşında geldiği Almanya'da bugün 74 yaşında olan Tekirdağlı Ahmet Görgülü, ilk 4 yıl Köln'deki Ford fabrikasında çalıştığını, 1981'de girdiği jant fabrikasında ise 30 yıl çalıştıktan sonra emekli olduğunu ifade etti.

Almanya'nın gelişmesinde buraya göç eden Türklerin büyük emeği olduğunu belirten Görgülü, "Almanca bilmediğiniz zaman güzel yere vermiyorlar doğrusu. 51 yıl önce Almanya'da her şey mekanik, robot, bilgisayar yok. Normal insan gücüyle yapıyorduk her şeyi. O zaman da haliyle zordu işler. Sonra ilerleyince teknoloji robotlaştı, az kişi çalışmaya başladı, az kişiyle çok iş yapmaya başladılar. Haliyle Almanya çok kalkındı ve ileri seviyeye ulaştı." dedi.

Gençlere tavsiyelerde bulunan Görgülü, "Gençler meslek öğrensin, Almancayı güzel öğrensin, ana lisanlarını hiç unutmasın, bu birinci derece önemli. Almancayı öğrenecek, zaten burada yaşıyor. Onlar için gelecek çok parlak. Bizim üçüncü ve dördüncü nesil çok güzel olacak ama Türklüğü de unutmasın, vatanını unutmasın, bir bağlılığı olsun, yani nereden geldiğini bilsin. Okumuşsa, mesleği de varsa hem bizim hem Almanya için faydalı olacak." ifadesini kullandı.

Almanya'yı "ikinci vatan" olarak tanımlayan Ahmet Görgülü, şunları kaydetti:

"Biz Almanya'da yaşıyoruz, artık bu vatanın da bir parçasıyız, kopamayız yani Almanya'dan. Bugün bana 'Git, Türkiye'de kal deseler' kalamam çünkü ben 51 yılımı bu ülkeye vermişim. Almanya gerçekten bizim ikinci vatanımız. Biz Türküz, bizim vatanımız güzel, her şeyimiz güzel ama bura da ikinci vatanımız. Bunu inkar edemeyiz çünkü ömrümüzün çoğu burada geçti artık bizim. Torunumuz, çocuğumuz da bu gerçeği kabul edecek, burada doğdular, burada okuyorlar, burada meslekleri var, burada çalışıyorlar. Onların da Almanya'ya bizim gibi katkıları oluyor ve daha da olacak. Güzel meslekler edinip çalışarak bu ülkeye de katkımız olacak çünkü burada yaşıyoruz."