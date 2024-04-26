Almus Kaymakamı Emre Çömen, eski belde belediye başkanlarına teşekkür belgesi sundu - Son Dakika
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Almus Kaymakamı Emre Çömen, eski belde belediye başkanlarına teşekkür belgesi sundu

Almus Kaymakamı Emre Çömen, eski belde belediye başkanlarına teşekkür belgesi sundu

Almus Kaymakamı Emre Çömen, eski Ataköy Belde Belediye Başkanı Servet Durmuş, eski Gölgeli Belde Belediye Başkanı İbrahim Karahan ve eski Kınık Belde Belediye Başkanı Güven Arslan'a hizmetleri anısına teşekkür belgesi verdi. Çömen, belediye başkanlarına yaptıkları hizmetler ve uyumlu çalışmaları için teşekkür ederek, sağlıklı ve mutlu bir yaşam diledi.

26.04.2024 15:41
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Almus Kaymakamı Emre Çömen, eski belde belediye başkanlarına teşekkür belgesi sundu.

Çömen, eski Ataköy Belde Belediye Başkanı Servet Durmuş, eski Gölgeli Belde Belediye Başkanı İbrahim Karahan ve eski Kınık Belde Belediye Başkanı Güven Arslan'a hizmetleri anısına teşekkür belgesi verdi.

Çömen, "Kaymakamlığım döneminde 6 ay çalıştığım belediye başkanlarıma yaptıkları hizmetler ve uyumlu çalışmalarımız nedeniyle teşekkür ediyor, bundan sonraki yaşamlarında sağlıklı ve mutlu bir yaşam diliyorum." dedi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Almus Kaymakamı Emre Çömen, eski belde belediye başkanlarına teşekkür belgesi sundu - Son Dakika

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