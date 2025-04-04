Alparslan Türkeş İçin Anma Paneli

Ülkücü hareketin lideri ve MHP'nin Kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş'in vefatının 28. yıl dönümü dolaysıyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) "Alparslan Türkeş ve Kıbrıs" paneli düzenlendi.

Başkent Lefkoşa'daki bir otelde yapılan panele, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler ve Başbakan Ünal Üstel'in yanı sıra çok sayıda bakan ve milletvekili ile davetliler katıldı.

Panel öncesinde ülkücü hareketin lideri ve MHP'nin Kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş'i anlatan sinevizyon gösterisi davetlilere izletildi.

Türk dünyası devlet ve topluluklarının bayraklarının asılı olduğu salonda, İstiklal Marşı ve saygı duruşunun ardından panelin açılış konuşmalarına geçildi.

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, açılışta yaptığı konuşmada, dedesinin merhum Başbuğ Alparslan Türkeş'in sınıf arkadaşı olduğunu aktararak, "Alparslan Türkeş ileri görüşlü, Kıbrıslı Türk, yiğit bir devlet adamıdır. Rahmetli Türkeş, Kıbrıs'tan çıkarak Türkiye Cumhuriyeti'nde önemli bir yer edinmiş ve bugünün temellerini atmıştır. Rahmetli dedemden onu birçok kez dinleme fırsatı bulmuştum. Alparslan Türkeş, tüm Türk dünyası için önemli ve değerli bir insandı." ifadesini kullandı.

KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler ise Alparslan Türkeş'in Türk dünyası için önemli bir sembol olduğuna ve Kıbrıslı bir Türk olmaktan her zaman gurur duyduğuna işaret etti.

Öztürkler, Kıbrıs meselesinin Türkiye'de milli bir dava olmasında merhum Türkeş'in emekleri bulunduğuna dikkati çekerek, "Rahmetli Alparslan Türkeş yaşamı boyunca Türk milletinin birlik ve dirliği için mücadele vermiştir." diye konuştu.

Açılış konuşmalarının ardından Cavit Tuna yönetiminde düzenlenen panelde, Prof. Dr. Ulvi Keser ve şair-yazar-ressam Oktay Öksüzoğlu, Alparslan Türkeş'in Kıbrıs ile olan bağlarını ve onun Kıbrıs davasındaki rolünü ele aldı.

Alparslan Türkeş'in vefatının 28. yıl dönümü dolaysıyla bu akşam Lefkoşa'daki doğduğu evde mevlit okutulacak.