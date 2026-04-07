Altıeylül Belediyesi Son İki Yılda Kapsamlı Dönüşüm Sağladı

Altıeylül Belediyesi, son iki yıllık süreçte vatandaş odaklı hizmet anlayışıyla ilçede büyük bir dönüşüm gerçekleştirdi. Hakan Şehirli liderliğinde, altyapıdan çevreye, sosyal yardımlardan kültür ve spora kadar geniş bir yelpazede projeler hayata geçirildi. Bu çalışmalar, Altıeylül'ü daha modern, yaşanabilir ve sürdürülebilir bir kent haline getirdi.

Çevre yatırımları kapsamında, geri dönüşüm çalışmalarıyla 2 milyon 571 bin kWh elektrik ve 8 bin metreküpün üzerinde su tasarrufu sağlandı, 969 ton karbon salınımı engellendi ve yaklaşık 5 bin ağaç kesilmekten kurtarıldı. Sokak hayvanları için 17 bin 680 metrekarelik hayvan bakımevi ve doğal yaşam alanı açılarak güvenli bir ortam oluşturuldu, binlerce hayvana mama ve barınak desteği verildi.

Temizlik hizmetlerinde, 132 bin tonun üzerinde evsel atık toplandı, 2 bin 800 ton kaba atık bertaraf edildi ve 6 bini aşkın çöp konteyneri düzenli dezenfekte edildi. Altyapı ve yol çalışmalarında, 299 bin metrekare kilit parke taşı döşendi, 86 bin metreden fazla yol altyapısı çalışması yapıldı, 21 bin metrekare asfalt yama ve 35 bin metre bordür çalışması tamamlandı. Kırsal mahallelerde tarla yolları düzenlendi, yaya güvenliği artırıldı ve engelli erişilebilirliği sağlandı.

Kültür, sanat ve spor alanında, kültür merkezlerinde 64 binden fazla vatandaş ağırlandı, 500'ün üzerinde sporcuya destek verildi ve 80'in üzerinde etkinlik düzenlendi. Sosyal belediyecilik kapsamında, 13 bini aşkın gıda yardımı yapıldı, 6 binin üzerinde vatandaşa giyim desteği sağlandı ve binlerce aileye yakacak yardımı ulaştırıldı. Yeşil alanlarda, 200'ün üzerinde park ve yeşil alanın bakımı yapıldı, 75. Yıl Parkı yenilendi ve sosyal alanlar oluşturuldu.

Tarım destekleriyle lavanta bahçeleri kuruldu, buğday ve arpa üretimi yapıldı. Afet hazırlıkları kapsamında 153 toplanma alanı belirlendi ve arama kurtarma ekipleri oluşturuldu. Vatandaş memnuniyeti için 94 bini aşkın çağrıya yanıt verildi ve 1.247 çiftin nikâhı kıyıldı. Başkan Hakan Şehirli, bu çalışmaların vatandaş odaklı ve sürdürülebilir bir belediyecilik anlayışıyla yürütüldüğünü vurgulayarak, gelecekte de aynı kararlılıkla çalışmaya devam edeceklerini belirtti.