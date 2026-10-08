Altınordu Belediyesi, Karşıyaka'da evden 6 saatte 20 kamyon çöp ve atık çıkardı - Son Dakika
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Altınordu Belediyesi, Karşıyaka'da evden 6 saatte 20 kamyon çöp ve atık çıkardı

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Ordu'nun Altınordu ilçesi Karşıyaka Mahallesi'nde belediye ekipleri, çevreye kötü koku ihbarı üzerine bir evde yaklaşık 6 saat süren temizlik yaptı. Yalnız yaşayan 69 yaşındaki kişinin evi ve bahçesinden 20 kamyon çöp ile atık çıkarıldı, ev ilaçlanarak dezenfekte edildi.

Ordu'nun Altınordu ilçesinde belediye ekipleri, temizlemek için girdikleri evden 20 kamyon çöp ve atık çıkardı.

Altınordu Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Karşıyaka Mahallesi'ndeki ikametten çevreye kötü koku yayıldığı ihbarı üzerine zabıta ekipleri harekete geçti.

Yapılan incelemede, 69 yaşındaki A.Ü'nün yalnız yaşadığı evinde ve bahçesinde uzun süredir biriktirdiği belirlenen çok sayıda çöp ve atık bulundu.

Zabıta ve polis ekipleri eşliğinde gerçekleştirilen çalışmalarda ev ve çevresinde birikmiş atıklar için iş makineleri ve temizlik personeli görev aldı.

Yaklaşık 6 saat süren çalışma sonucunda ev ile çevresinden 20 kamyon çöp ile atık çıkarıldı.

Ev, ekipler tarafından ilaçlanarak dezenfekte edildi.

Altınordu Belediye Başkanı Ulaş Tepe, halk sağlığını tehdit edebilecek durumlara karşı gerekli müdahalelerin gecikmeden yapıldığını belirtti.

Özellikle yalnız yaşayan, desteğe ihtiyaç duyabilecek kişilerin görmezden gelinmemesi gerektiğini vurgulayan Tepe, şunları kaydetti:

"Komşularımızın, yakınlarımızın durumunu takip edelim, ihtiyaç olduğunu düşündüğümüz bir durumda ilgili kurumlara haber verelim. Bazen zamanında yapılan küçük bir bildirim, hem bir vatandaşımızın yaşam koşullarının iyileştirilmesini hem de çevresindeki insanların sağlığının korunmasını sağlayabilir. Daha duyarlı ve birbirini gözeten bir toplum olduğumuzda bu tür sorunlara çok daha erken müdahale edebiliriz."

Kaynak: AA
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