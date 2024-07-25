Altun: Netanyahu'nun ABD Kongresi konuşması utanç verici - Son Dakika
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Altun: Netanyahu'nun ABD Kongresi konuşması utanç verici

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, ABD Kongresinde konuşmasına ilişkin, "Netanyahu'nun, ABD Kongresi'nin kürsüsünden propaganda yapmasına ve barışçıl Amerikalı protestoculara her türlü hakareti etmesine izin verilmesi, tek kelimeyle...

25.07.2024 12:50
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, ABD Kongresinde konuşmasına ilişkin, "Netanyahu'nun, ABD Kongresi'nin kürsüsünden propaganda yapmasına ve barışçıl Amerikalı protestoculara her türlü hakareti etmesine izin verilmesi, tek kelimeyle utanç vericidir." ifadesini kullandı.

Altun, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Netanyahu'nun, ABD Kongresinde yaptığı konuşmanın, insan haklarını savunduğunu ve demokratik değerleri koruduğunu iddia eden bir kurum için büyük bir leke olduğunu belirtti.

Fahrettin Altun, şu görüşleri paylaştı:

" Washington, işlenen savaş suçlarının sorumlusu olan bir siyasetçiye ev sahipliği yaparak dünyaya, masum sivillerin hayatlarını neredeyse hiç önemsemediği mesajını vermektedir. Netanyahu'nun, ABD Kongresinin kürsüsünden propaganda yapmasına ve barışçıl Amerikalı protestoculara her türlü hakareti etmesine izin verilmesi tek kelimeyle utanç vericidir. Bazı Amerikalı siyasetçilerin, siyasi çıkarlar uğruna İsrail hükümetinin suçlarına ortak olması, ABD'nin dünya çapındaki itibarını zedeleyecek sonuçlar doğuracaktır. Neyse ki Netanyahu'nun aşağılık konuşmasını protesto eden ya da buna karşı çıkan az sayıda da olsa ABD'li siyasetçi vardı.

Konuşması sadece bariz yalanlarla değil, aynı zamanda Filistinlilere yönelik nefretle doluydu. İşgal altındaki bir halka yönelik mütemadiyen kullandığı insanlık dışı dil, burada da tam anlamıyla gözler önündeydi. Bu maskaralığın ve kötülüğün bir parçası olmayı reddeden Amerikalıları selamlıyoruz. Netanyahu hükümetine bağlı İsrail güvenlik güçleri, Filistin'de akıl almaz suçlar işlemektedir. ABD Kongresi, mali destek, silah ve mühimmat sağlayarak bu savaşı mümkün kılmış ve hatta teşvik etmiştir. İsrail'e yapılan yardımları insan hakları koşuluna bağlama çabaları akamete uğramıştır. ABD, küresel ölçekte herhangi bir iddia sahibi olma niyetindeyse buna bir son vermelidir."

"Bu adaletsiz statükonun sürdürülmesi mümkün değil"

İsrail yanlısı grupların yarattığı büyük çaplı etkiye rağmen, genç nesillerin Filistin'deki işgal, etnik temizlik ve soykırım gerçeklerine göz yummadığını vurgulayan Altun, "Bu adaletsiz statükonun sürdürülmesi mümkün değildir. Filistin halkı er ya da geç tam egemenliğe kavuşacaktır. ABD'nin ulusal güvenliğini gerçekten önemseyen siyasetçiler de Netanyahu hükümeti gibi bir hükümeti desteklemenin ABD'nin çıkarlarına aykırı olduğu gerçeğinin farkına varmalıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'nin, İsrail-Filistin çatışmasının adil bir şekilde çözüme kavuşmasını destekleyen taraflarla dayanışma içinde olduğunu yineleyen Altun, şunları kaydetti:

"Netanyahu hükümeti, ABD Kongresindeki müttefikleriyle birlikte buna tümüyle karşı çıksa bile bu çözüm önerisini gerçeğe dönüştürmek için var gücümüzle çalışacağız. Küresel vicdan, özgür Filistin'in yanındadır. Etnik temizlik ve soykırımın hiçbir haklı gerekçesi olamaz. İsrail politikalarını eleştiren herkesi antisemitizmle yaftalamak işe yaramayacaktır. Tüm dünya, İsrail saldırılarının gerçekliğini ve masum siviller üzerindeki sonuçlarını gördü.

Hükümetimiz, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde gerçek anlamda egemen bir Filistin'in komşularıyla bir arada varlığını sürdürdüğü iki devletli bir çözümü hayata geçirmek için elinden geleni yapmaktadır. Bu kaçınılmaz bir neticedir. Tarihin doğru tarafında durmak isteyenler, Netanyahu hükümetinin soykırımcı politikalarına karşı çıkmalıdır. Barış isteyen Amerikalılar için, bugün yapılan bu utanç verici konuşmanın bir uyanış çağrısı olmasını umuyoruz."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Altun: Netanyahu'nun ABD Kongresi konuşması utanç verici - Son Dakika

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