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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İsrail Başbakanı Netanyahu'ya tepki gösterdi - Son Dakika
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İsrail Başbakanı Netanyahu'ya tepki gösterdi

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "İsrail Başbakanı Netanyahu, soykırımla ilgili herhangi bir şey söyleyebilecek son kişidir.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İsrail Başbakanı Netanyahu\'ya tepki gösterdi
27.12.2023 - 20:20,
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "İsrail Başbakanı Netanyahu, soykırımla ilgili herhangi bir şey söyleyebilecek son kişidir. Sivillere karşı işlediği savaş suçlarını, dünyaya nefsi müdafaa olarak yutturma konusunda ustalaşmıştır." ifadelerini kullandı.

Altun, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ilgili açıklamasına tepki gösterdi.

Netanyahu'nun, soykırımla ilgili konuşacak son kişi olduğunu belirten Altun, "İsrail Başbakanı Netanyahu, soykırımla ilgili herhangi bir şey söyleyebilecek son kişidir. Sivillere karşı işlediği savaş suçlarını, dünyaya nefsi müdafaa olarak yutturma konusunda ustalaşmıştır. Dünya onu durduramasa da tarih onu savaş suçlusu olarak yargılayacaktır." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin terörle mücadelesi hakkında konuşacak en son kişinin de Netanyahu olduğunu vurgulayan Altun, şunları kaydetti:

"Netanyahu, terörle mücadelemiz hakkında en son konuşacak kişidir. Terör örgütü PKK ve uzantılarına karşı 40 yılı aşkın süredir mücadele etmekteyiz. Tıpkı Netanyahu gibi sivilleri ve çocukları ayrım gözetmeksizin katleden PKK'ya karşı Kürt vatandaşlarımız bizzat mücadele etmiştir. Ahlaktan bahsedecek en son kişi, İsrail Başbakanı Netanyahu'dur. Terör operasyonlarının nasıl yapılacağı konusunda kimseye ders veremez çünkü bu alanda tecrübesi yoktur. Son 40 yıldır yaptığı şey, Filistinlileri topraklarından sürmektir. Şimdi İsrail ordusunu kullanarak sivilleri evlerinde, hastanelerinde ve mülteci kamplarında öldürmek suretiyle bu durumu yeni bir seviyeye taşımıştır. Netanyahu, dikkatleri savaş suçlarından uzaklaştırmak için Sayın Cumhurbaşkanımız Erdoğan'a saldırarak kimseyi kandıramaz.

Dünya, işgal altındaki Filistin'de neler olduğunu görmüştür. Netanyahu'nun sivilleri öldürerek ve savaşın kapsamını genişleterek siyasi kariyerini kurtarma amaçlı umutsuz girişimleri başarısızlığa mahkumdur. Sayın Cumhurbaşkanımız Erdoğan bu çağrıyı yapmıştır ve Netanyahu dünyaya ne kadar yalan söylerse söylesin adalet için mücadele etmekten vazgeçmeyecektir. Uluslararası topluma bir kez daha acil ateşkes sağlanmasına yönelik çabalarımız ve kalıcı barışın sağlanmasına yönelik müzakereler etrafında birleşme çağrısında bulunuyoruz. Türkiye'ye yönelik siyasi saldırılara ve karalamalara rağmen biz üzerimize düşeni yapıyoruz ve yapmaya devam edeceğiz. Gerçekleri söylemeye devam edeceğiz."

Kaynak: AA
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