Alxa Sağ Sancağı'nda çobanlar develerini toplayıp kış meralarına götürüyorGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İç Moğolistan'ın Alxa Sağ Sancağı'ndaki çobanlar, ilkbahar ve yaz boyunca serbest bırakılan develerini bulmak için Badain Jaran Çölü'nün derinliklerine gidiyor. Çobanlar, sonbahar sonu ve kış başında bir araya topladıkları develeri kışın otlayacakları meralara götürüyor.
HOHHOT, 17 Kasım (Xinhua) -- Çin'in kuzeyindeki İç Moğolistan Özerk Bölgesi'nin Alxa Sağ Sancağı'nda çobanlar ilkbahar ve yaz boyunca serbest dolaşmaya bırakılan develeri aramak için Badain Jaran Çölü'nün derinliklerine gidiyor.
Yerel çobanlar, her yıl sonbaharın sonlarında ve kışın başlarında develeri bir araya getirerek kışın otlayacakları meralara götürüyor.
Kaynak: Xinhua
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