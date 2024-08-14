Alzheimer Hastası Kadın Yangından Komşusu Tarafından Kurtarıldı

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SİVAS'ta, 2 katlı binanın giriş katında çıkan yangında, evinde mahsur kalan Alzheimer hastası Ayşe Aktaş'ı (70), dumanları fark eden komşusu Taha Yasin Akkuş (15) kurtardı.

Kümbet Mahallesi Temel Sırrı Sokak'taki 2 katlı evin giriş katında, saat 14.30 sıralarında, bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangın, kısa sürede binayı sardı. Durumu fark edenler, itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. Alzheimer hastası Ayşe Aktaş'ın komşusu Taha Yasin Akkuş, ekipleri beklemeden eve girip kadını dışarı çıkardı. Adrese sevk edilen polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiyeciler ise yangına su ve köpükle müdahale etti. Ekiplerin yaklaşık yarım saat süren çalışması sonucu yangın kontrol altına alındı. Aktaş ve Akkuş'a ambulansta müdahale edildi, sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Taha Yasin Akkuş, içerideki kişiyi fark edince kurtarmaya girdiğini söyleyerek, "Yangın çok büyük olduğu için içeriye girdim. İçeride Alzheimer hastası bir kadın vardı. Koluna girerek dışarıya çıkardım. Hiç korkmadım, o da benim babaannem sayılır. İçeriye girdiğimde alevler vardı" dedi.