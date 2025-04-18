Amasya\'da İsrail\'e Protesto Yürüyüşü

İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını protesto etmek amacıyla Amasya'da "Siyonizm'e karşı öfke yürüyüşü" yapıldı.

Gönüllü Kuruluşlar Birliği (GÖK-BİR) öncülüğünde düzenlenen program kapsamında vatandaşlar, akşam namazının ardından Hz. Ömer Camisi önünde bir araya geldi.

Ellerinde Türk ve Filistin bayraklarıyla Amasya Üniversitesi önüne kadar yürüyen katılımcılar, program boyunca tekbir getirdi, İsrail aleyhine slogan attı.

Burada topluluk adına konuşan Memur-Sen Amasya Şube Başkanı Kerem Camcı, Filistin'de soykırımın devam ettiğini söyledi.

Gazze'nin bütün insanlığın ortak yarası olduğunu belirten Camcı, şunları kaydetti:

"Gazze'de birbirinden vahşi manzaralar adeta sel gibi akmaya devam ediyor. Her biri günlerce, aylarca gündem olmayı hak eden canavarlıklar dizisi ve barbarlıklarla yüz yüzeyiz adeta. Tüm bu yaşananlara, görüntülere şahit olup da yüreğimizin burkulmaması, vicdanımızın titrememesi mümkün değil. 2 yılı doldurmaya giden bir katliamdan söz ediyoruz. 600 gündür insanlar bombalanıyor, tehcir ediliyor, aç ve susuz bırakılıyor. 50 bin insan katledildi ama hayatta kalabilenler çok büyük sıkıntılarla, acılarla, zorluklarla yüz yüze olduğu için çok dehşet bir tablo var karşımızda."

Program, dua edilmesinin ardından sona erdi.