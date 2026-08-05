Amasya'da Otomobil Yangını
Amasya'da seyir halindeki otomobilde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Amasya'da seyir halindeki otomobilde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Mehmet Varinli Caddesi'nde, sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 05 ADU 495 plakalı otomobilin motor bölümünde yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine Amasya Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerce söndürülen yangında, otomobilde büyük çapta hasar meydana geldi.
Kaynak: AA
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