Amasya\'da sabah halk otobüsüyle çarpışan öğrenci servisinde 4 kişi yaralandı

AMASYA'da, halk otobüsü ile çarpışan öğrenci servisi minibüsündeki 4 kişi yaralandı.

Kaza, saat 08.00 sıralarında, Amasya Üniversitesi Yeşilırmak Yerleşkesi önünde meydana geldi. İddiaya göre; kayganlaşan yolda yokuş aşağı inen İmdat İnan yönetimindeki 05 HD 1071 plakalı halk otobüsü, Metin Bolat'ın kullandığı 05 M 7532 plakalı öğrenci servis minibüsüyle çarpıştı. Sürüklenen minibüsün camları kırılırken, lastiği de patladı. Minibüsteki üniversite öğrencilerinden Tuğba K., Bakiye M., Şeydanur Ö. ve Mustafa B. yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Amasya Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.