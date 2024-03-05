Amasyalı halk ozanı Fedai Koç, vefat etti
AMASYA - Amasya'da halk ozanı Fedai Koç, yakalandığı amansız hastalığa yenik düşerek vefat etti. Amasya'nın yetiştirdiği son ozanlardan olan Fedai Koç, Sultan II. Bayezid Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Tekirdede Mezarlığı'nda defnedildi.
"Amasya'nın son ozanlarındandı"
Değerli bir sanatçıyı kaybetmenin üzüntüsünü yaşadıklarını belirten Araştırmacı-Yazar Hüseyin Menç, "Türk ozan geleneğini yıllardır sürdürüyordu. Amasya'nın son ozanlarındandı. Ayda bir toplandığımızda sohbetinden, sazından, sözünden istifade ettiğimiz güçlü bir şairdi" dedi.
" Almanya'daki Türk derneklerinin faaliyetlerine katılırdı"
66 yaşında vefat eden Fedai Koç'un 40 yılı aşkın süredir Almanya'da yaşadığını anlatan Türkiye İlim Edebiyat Eseri Sahipleri Meslek Birliği Amasya İl Temsilcisi Mustafa Ayvalı da "Son 5 yıldır Türkiye'deydi. Almanya'daki Türk derneklerinin faaliyetlerine katılırdı. İyi, vatansever bir ozandı. Sadece Amasya değil Türkiye önemli bir değerini kaybetti" diye konuştu.
Cenaze törenine Amasya Belediye Başkanı Dr. Bayram Çelik de katıldı. Çelik, Fedai Koç'un yakınlarına başsağlığı diledi.
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