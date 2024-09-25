Ambulans ile Ticari Araç Çarpıştı - Son Dakika
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Ambulans ile Ticari Araç Çarpıştı

Ambulans ile Ticari Araç Çarpıştı

Bolu'nun Mengen ilçesinde hasta taşıyan ambulans, hafif ticari araçla çarpıştı; sürücü yaralandı.

25.09.2024 00:40
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BOLU'nun Mengen ilçesinde hasta taşıyan ambulans ile çarpışan hafif ticari aracın sürücüsü yaralanırken, kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, akşam saatlerinde Mengen ilçesi D-750 karayolu üzerinde meydana geldi. Bartın'dan Ankara'ya hasta sevk ettiği öğrenilen Halil K. yönetimindeki 74 ABH 050 plakalı ambulans, yan yoldan çıkan Ali Osman K. yönetimindeki 14 KE 335 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazada hafif ticari aracın sürücüsü Ali Osman K. yaralandı. Yaralanan sürücü sağlık ekiplerince kaldırıldığı İlçe Devlet Hastanesinde tedaviye alındı.

Öte yandan kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA

Mengen, Bolu, Kaza, Son Dakika

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