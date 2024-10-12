Ambulans Sürücüsüne Saldırı: Hasta Tehlikede - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Ambulans Sürücüsüne Saldırı: Hasta Tehlikede

Geniş Video İzle

Bursa'da kalp krizi geçiren hastayı taşıyan ambulans sürücüsü, saldırıya uğradı. Hasta acil bir durumda.

12.10.2024 15:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

BURSA'da, kalp krizi geçiren hastayı taşıdığı ambulansın önünü, kullandığı otomobille kesen tekstilci S.Y. (53) ile oğlu Melih Y. (22) tarafından darbedilen paramedik sürücü Muhammed Ali Karasulu (26), olayı DHA muhabirine anlattı. Darba bağlı olarak dil kökü kıkırdağı kırılıp, dudağı patlayan ve yaralı halde hastayı hastaneye yetiştiren Karasulu, "Hasta çok acil olduğu için ve sadece tek düşüncemiz hasta olduğu için, maalesef o halde de götürmek zorunda kaldım. Onun da her dakikası, her saniyesi çok önemli. Müdahale edilmesi lazım. Hastayı teslim ettikten sonra, benim müdahalem yapıldı" dedi.

Olay, 10 Ekim'de saat 19.00 sıralarında, Gebze-Orhangazi- İzmir Otoyolu'nda meydana geldi. Kalp krizi geçiren N.G. (80) adlı kadın hastanın Gemlik Devlet Hastanesi'nden Bursa Şehir Hastanesi'ne sevk edildiği ambulans, emniyet şeridinde ilerlediği sırada arkadan gelen otomobilin sürücüsü selektör yapıp, korna çalarak yol istedi. Paramedik ambulans sürücüsü Muhammed Ali Karasulu, otomobile yol verdi. İddiaya göre, otomobildeki tekstil firması sahibi S.Y. ile oğulları S.Y. (23) ve Melih Y., Karasulu'ya ambulansın içinde hasta olmadığını ve boşuna siren çaldığını söyleyerek tepki gösterdi. Baba ve oğulları otomobille ambulansın önünü kesti.

CEP TELEFONU İLE GÖRÜTÜLEYİP, TEHDİT ETTİ

S.Y. ile oğullarının otomobilin içindeyken cep telefonlarıyla, emniyet şeridinde seyir halinde olan ambulansı çektikleri görüntüler de ortaya çıktı. S.Y. kullandığı otomobille, ambulansın önünü kesip, aracından inerken, yanına gittiği sürücü Karasulu'nun, "Hasta var, önüme kırıyorsun" dediği, S.Y.'nin de ambulans şoförüne, "İl Sağlık Müdürü'ne atıyorum şimdi" diyerek küfrettiği görüldü.

Ambulansın araç içi kamerasına yansıyan görüntülerde ise emniyet şeridinde duran ambulansın önüne, kullandığı otomobilini çeken S.Y.'nin, Melih Y. ve diğer oğlu S.Y. ile birlikte indiği, baba ile büyük oğlu S.Y.'nin cep telefonu kamerasını açarak ambulansa ilerledikleri görüldü. Ambulansın arkasında hasta olup, olmadığını kontrol eden baba ve oğulları, o anları cep telefonu kamerasıyla da kayıt altına alırken, ambulansın sürücü tarafına geçen baba S.Y.'nin, sürücü Karasulu'nun boğazını sıktığı iddia edildi. Yaşananlara tepki gösteren kadın sağlık görevlisinin üstüne yürüyen Melih Y.'nin, kendisini engellemek isteyen Muhammed Ali Karasulu'ya ardı ardına yumruk attığı anlar da görüntüye yansıdı. Görüntüde, bir süre daha sağlık görevlileriyle tartışan baba ile oğullarının, otomobillerine binerek uzaklaştığı anlar da yer aldı.

YARALI HALDE AMBULANSI KULLANDI

Hastayı yetiştirmek için yaralı halde ambulansı kullanıp, Bursa Şehir Hastanesi'ne giden Karasulu'nun dil kıkırdağının kırıldığı, dudağının darbeye bağlı olarak yarıldığı ve çene kemiğinde travma olduğu tespit edildi. İlk müdahalesi yapılan Karasulu'ya 7 gün iş göremez raporu verilirken, şikayet sonrası gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden iş insanı S.Y. çıkarıldığı mahkemede adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, oğlu Melih Y. tutuklandı.

'UZUN SÜRE TAKİP EDİP, ARACI ÖNÜME KIRDILAR'

Paramedik sürücü Muhammed Ali Karasulu, olay anını DHA muhabirine anlattı. Emniyet şeridinde seyir halindeyken, şüphelilerin uzun süre, otomobilleriyle ambulansın arkasından geldiklerini belirten Karasulu, "Gemlik Devlet Hastanesi'nden aldığım hastayı, Şehir Hastanesi'ne sevk ediyordum. Otobanda, emniyet şeridinde seyrederken, arkama bir araç takıldı. Uzun süre beni takip etti. Sonrasında aracı önüme kırdılar. Telefonlarla birlikte çıktılar. Tehditlerle, 'Biz bu videoyu, İl Sağlık Müdürü'ne atacağız. Araç boş, ambulans boş. İçeride hasta yok. Boşuna siren çalıyorsun, emniyet şeridinde gidiyorsun' diye aracı durdurdular" dedi.

Ekip arkadaşlarının tehdit edilmesi üzerine ambulanstan indiğini ve S.Y.'nin boğazını sıkması sonucu dil kökü kıkırdağının kırıldığını söyleyen Karasulu, "Ekip arkadaşlarım çıktı, 'Araçta hasta var, ne yapıyorsunuz' dediler. Ekip arkadaşlarıma tehditler ve hakaret edince ben de indim. Aracı şoförü ben araçtan iner inmez boğazıma yapıştı. Benim boynumu sıkmaya başladı. Baba, şoför olan, boğazımı sıktı. Ben orada kurtuldum, aracın önüne geçtim. 'Ağabey hasta var, ne yapıyorsunuz' dedim. Bu sefer, yine bağırarak, hakaretlerle üstümüze yürüdü. 'Gitmemiz gerekiyor, hasta acil bir hasta, kalp krizi geçiriyor' dedim. Tam araca yönelirken yumruk yedim. 2-3 tane yumruk vurdular. Oğlu vurdu. Önce babası boğazımı sıktı, bir kıkırdak kemiğim de kırıldı boğazımdaki. Daha sonra ben, 'Kamera çekiyor, ambulansın kamerası çekiyor. Lütfen gidin' dedim. Bunlar önden gittiler. 3-5 saniye darbenin etkisiyle afalladım, sonra biz acil hasta olduğu için, araca bindim. Hastaneye, kalp krizi geçiren hastayı yetiştirdik" diye konuştu.

'HASTANIN HER DAKİKASI, HER SANİYESİ ÇOK ÖNEMLİ'

Halen yoğun bakımda bulunan ambulanstaki hastanın sağlık durumu riskli olduğu için, yaralı haldeyken ambulansı kullanıp, hastayı hastaneye yetiştirdiğini söyleyen Karasulu, "Hasta kalp krizi geçiren bir hasta. Kalbi besleyen bir damarın tıkanması demek bu. Onun da her dakikası, her saniyesi çok önemli. Müdahale edilmesi lazım, o yüzden sevk ediliyor. Hasta çok acil olduğu için ve sadece tek düşüncemiz hasta olduğu için, maalesef o halde de götürmek zorunda kaldım. Çünkü, hasta kalp krizi geçiren bir hastaydı. Ben biraz zorlandım, başım döndü. Hastaneye gittiğimde, acil serviste de zaten midem bulandı. Ama o can havliyle de hastayı götürmek zorundaydık. Hastayı teslim ettikten sonra, benim müdahalem yapıldı. Dudağımda 12 dikiş var, dil kökü kıkırdağım kırıldı. Çeneme vurduğu için, çenemde büyük hassasiyet var. Yutkunmada güçlük çekiyorum" ifadelerini kullandı.

'HİÇ BÖYLE BÜYÜK BİR ŞİDDETE UĞRAMAMIŞTIK'

4 yıldır paramedik olarak görev yaptığını ve ilk kez fiziki şiddete maruz kaldığını söyleyen Muhammed Ali Karasulu, şöyle konuştu:

"Fiziki olmasa da ambulansla çalıştığımız için, olay yerine ilk müdahaleye giden ekip biziz. Daha önce sözlü hakaret, tehdide uğradık ama hiç böyle bu kadar büyük bir şiddete uğramamıştık. Hep güncel hayatta bütün sağlık çalışanları şiddete uğruyor, sözlü, tehdit. Ama bu tabii büyük bir olay oldu. Çünkü baya darbedildik. İş göremez raporum 1 hafta ama onu uzatacağım. Çünkü yutkunmada biraz güçlük var. Bir de dikişler var, dikişler atıyor."

Ambulans Sürücüsüne Saldırı: Hasta Tehlikede
Kaynak: DHA

Muhammed Ali, Kalp Krizi, Güvenlik, Olaylar, Güncel, Hukuk, Bursa, Baba, DHA, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ambulans Sürücüsüne Saldırı: Hasta Tehlikede - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

16:02 Kabinede kimler değişecek Kulislerde ismi ön plana çıkan tek bakan var Kabinede kimler değişecek? Kulislerde ismi ön plana çıkan tek bakan var
15:20 Bedri Usta, Köfteci Yusuf olayında tarafını belli etti Bedri Usta, Köfteci Yusuf olayında tarafını belli etti
13:23 Eşi ve 4 çocuğunu öldürdükten sonra intihar etti Eşi ve 4 çocuğunu öldürdükten sonra intihar etti
13:11 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Köfteci Yusuf yorumu: Kendilerini savunma hakları var, denetimlerimiz devam edecek Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Köfteci Yusuf yorumu: Kendilerini savunma hakları var, denetimlerimiz devam edecek
12:39 Elindeki bıçağı polis memurunun boynuna sapladı Elindeki bıçağı polis memurunun boynuna sapladı
21:09 Savcıya ’Mermiye kafa atacak adamları var’ tehdidi: Polis hepsini enseledi Savcıya 'Mermiye kafa atacak adamları var' tehdidi: Polis hepsini enseledi
20:25 Sosyal medyadaki rezil görüntülerle gündem olan şahıs yakalandı Sosyal medyadaki rezil görüntülerle gündem olan şahıs yakalandı
20:19 “Rüyalar gördüm“ deyip 3 kişiyi bıçaklayan şahıs, tutuklandı "Rüyalar gördüm" deyip 3 kişiyi bıçaklayan şahıs, tutuklandı
20:15 Almanya’dan Eurofighter’a yeşil ışık Almanya'dan Eurofighter'a yeşil ışık
19:40 ’E-Nabız satıldı’ iddialarıyla ilgili Bakanlıktan açıklama geldi 'E-Nabız satıldı' iddialarıyla ilgili Bakanlıktan açıklama geldi
19:33 Çıldırmış gibiydi, balkondan ateş yağdırarak dans etti Çıldırmış gibiydi, balkondan ateş yağdırarak dans etti
19:09 Metrobüste yolculara tehdit savurdu “70 dosyam var, 71’i de işlemekten korkmam“ Metrobüste yolculara tehdit savurdu "70 dosyam var, 71'i de işlemekten korkmam"
19:00 Polis memuru Şeyda Yılmaz’ı şehit eden Yunus Emre Geçti için istenen ceza belli oldu Polis memuru Şeyda Yılmaz'ı şehit eden Yunus Emre Geçti için istenen ceza belli oldu
18:57 Arda Güler, Fenerbahçe’nin kasasını bir kez daha dolduracak Arda Güler, Fenerbahçe'nin kasasını bir kez daha dolduracak
18:57 İnfial yaratan olayın ardından belediyeden açıklama: Açığa alındılar İnfial yaratan olayın ardından belediyeden açıklama: Açığa alındılar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.10.2024 16:32:15. #1.11#
SON DAKİKA: Ambulans Sürücüsüne Saldırı: Hasta Tehlikede - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.