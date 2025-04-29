Amnesty: Gazze'de Soykırım Var - Son Dakika
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Amnesty: Gazze'de Soykırım Var

Amnesty Genel Sekreteri Callamard, Gazze'deki insani krizi ve suçları dünya kamuoyuna duyurdu.

29.04.2025 11:11
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Uluslararası Af Örgütü (Amnesty International) Genel Sekreteri Agnes Callamard, Avrupa Birliği (AB) başta olmak üzere tüm uluslararası aktörleri İsrail'in Gazze'ye yiyecek, su ve ilaç girişini engellememesi, soykırım ve savaş suçlarının hesabını vermesinin sağlanması için çaba göstermeye çağırdı.

Callamard, AA muhabirine, Gazze'deki duruma dair gözlemleriyle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

İsrail'in haftalar önce ateşkesi bozduğuna değinen Callamard, "O zamandan beri yüzlerce Filistinlinin öldürüldüğünü gördük. Birleşmiş Milletler'e (BM) göre, bunların çoğu kadın ve çocuk. Ayrıca insanların yiyeceklerinin, sularının ve ilaçlarının tükendiğini de biliyoruz. Dünya Gıda Örgütü, Dünya Sağlık Örgütü, tüm bu BM kuruluşları ve insani yardım kuruluşları alarm veriyor. Gazze'de yiyecek kalmadı." diye konuştu.

Callamard, "Gazze'de yiyecek kalmadı." ifadesini tekrarlayarak, "Durum kesinlikle korkunç." dedi.

"Son 18 aydır gözlerimizin önünde bir soykırım yapılıyor." ifadesini kullanan Callamard, "Bu soykırım ABD ve çok sayıda Avrupa ülkesinin uluslararası hukuku ve Filistinlilerin haklarını savunamaması nedeniyle mümkün oldu." değerlendirmesinde bulundu.

"Hiç kimse savaş suçlularının kırmızı halıda karşılanmasını önermemeli"

Callamard, Brüksel'den AB yönetimine çağrıda bulunarak, "AB'nin kurulduğu şeyler uğruna yani insan hakları, uluslararası hukuk, uluslararası barış için ayağa kalkması gerekiyor." çağrısını paylaştı.

Bazı AB ülkelerinin İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ülkelerini ziyaret etmesine izin vereceği yönündeki ifadelerine atıfta bulunan Callamard, "Bu hükümetin hesap vermesinin önüne hiç kimse geçmemeli. Hiç kimse savaş suçlularının kırmızı halıda karşılanmasını önermemeli. Bu yüzden AB çok kararlı bir şekilde durmalı. UCM'nin tutuklama emrinin uygulanmasını sağlamalı. Macaristan'a karşı UCM tüzüğünü ve AB hukuku ile standartlarını ihlal ettiği için önlemler almalı." vurgusunu yaptı.

Callamard, Avrupa'da muhalif seslerin bastırıldığı bir dönemden geçildiğinin altını çizerek, Almanya örneği üzerinden şunları kaydetti:

"Almanya'nın Gazze'de olanları soykırım veya insanlığa karşı suç olarak adlandırmaması bir şey, yasayı kullanarak Filistinlilerle dayanışma göstermek isteyen insanların meşru ifade özgürlüğünü kısıtlamak başka bir şeydir."

Callamard tüm uluslararası aktörleri İsrail'in yaptığının soykırım olduğu, saldırıların failin İsrail olduğu gerçeğini kabul ettirmek için çaba göstermeye davet etti.

Gazze için yapılacak en acil çağrının ise ablukanın kaldırılması olduğunu vurgulayan Callamard, "Yiyecek, su ve ilacın Gazze'ye ihtiyaç duyulduğu ölçüde girmesine izin verilmesi çağrısında bulunuyoruz. Az miktarda değil, bol miktarda. İnsanlar açlıktan ölüyor. İnsanlar ölüyor. Kadınlar ve çocuklar 18 aydır ölüyor ve mağdur ediliyorlar."

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Savaş ve Çatışma, Avrupa Birliği, İnsan Hakları, Orta Doğu, Politika, İsrail, Güncel, Dünya, Gazze, Son Dakika

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