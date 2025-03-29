Amsterdam'da Filistin Direnişi Gösterisi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Amsterdam'da Filistin Direnişi Gösterisi

Hollanda'da yüzlerce kişi, Filistin Toprak Günü ve Gazze saldırılarını protesto etmek için toplandı.

29.03.2025 23:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Filistin topraklarındaki İsrail işgaline karşı direnişin sembolü haline gelen 30 Mart Filistin Toprak Günü ve İsrail'in Gazze'de yeniden başlattığı saldırılar dolayısıyla Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da toplanan yüzlerce kişi, gösteri düzenledi.

Uluslararası Af Örgütü ve çok sayıda STK, Amsterdam'da İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek ve Filistin Toprak Günü'nü anmak için bir araya geldi.

Amsterdam Spui Meydanı'nda toplanan yaklaşık 400 kişilik grup, Dam Meydanı'na yürüdü ve ramazan ayının son günü olması sebebiyle burada sokak iftarı düzenledi.

Eylemciler, "Amsterdam soykırıma hayır diyor", "Açlığı durdur", "Özgür Filistin", "Gazze'deki soykırımı durdur", "Hollanda utan, ellerinde kan var" ve "İsrail terörist, Netanyahu terörist." sloganları attı.

Göstericiler, "Topraklar işgal altındayken adalet sağlanamaz", "Soykırımı durdur" ve "İsrail'in suçlarına para yok." yazılı dövizler taşıdı.

Hollanda'nın bir an evvel İsrail'e desteğini kesmesi talebinde bulunan göstericiler, İsrail'in Filistinlilere ait toprakları işgal ederek ve binlerce dönüm araziye el koyarak baskı ve zulüm yaptığına, Gazze'deki insanların açlığa terk edildiğine dikkati çekti.

Gösteriyi organize eden gruplardan Avrupa Gençlik Derneği (AGD) Hollanda sorumlusu Muhammet Karacabay, buradaki konuşmasında, İsrail'in işgal ve ilhak politikalarını eleştirerek, "İsrail, Gazze'de soykırıma devam ediyor. İsrail, yaklaşık son 18 ay içinde Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda çoğunluğu kadın ve çocuk olmak üzere 50 binden fazla Filistinliyi öldürdü, şimdi de milyonlarcasını ölüme ve topraklarını terk etmeye zorluyor." dedi.

Göstericiler, Dam Meydanı'nda sonlandırdıkları yürüyüşün ardından meydanda kurulan masalarda sokak iftarı yaptı.

Soğuk havaya rağmen katılımın yüksek olduğu gösteri ve sokak iftarı, yaklaşık 4 saat sürdü.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Amsterdam, Politika, Hollanda, Filistin, İsrail, Güncel, Dünya, Gazze, Son Dakika

Son Dakika Güncel Amsterdam'da Filistin Direnişi Gösterisi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Depreme havuzda yakalanan çiftin çaresizliği kamerada Depreme havuzda yakalanan çiftin çaresizliği kamerada
Acil müdahale sırasında hastayla ’stent’ pazarlığı yapmıştı İstenen ceza belli oldu Acil müdahale sırasında hastayla 'stent' pazarlığı yapmıştı! İstenen ceza belli oldu
Ölüm tehdidiyle sarsılan Özcan Deniz, soluğu savcılıkta aldı Ölüm tehdidiyle sarsılan Özcan Deniz, soluğu savcılıkta aldı
“Kayyum atanacak“ iddialarına İş Bankası’ndan yanıt "Kayyum atanacak" iddialarına İş Bankası'ndan yanıt
Pazarda denetime çıkan belediye başkanı gördüğü manzaraya isyan etti Pazarda denetime çıkan belediye başkanı gördüğü manzaraya isyan etti
Bakan Yerlikaya’dan ’Ferdi Tayfur’lu paylaşım Uyarısı duygulandırdı Bakan Yerlikaya'dan 'Ferdi Tayfur'lu paylaşım! Uyarısı duygulandırdı
Silivri’de tutuklu bulunan Mahir Polat, cezaevinden hastaneye sevk edildi Silivri'de tutuklu bulunan Mahir Polat, cezaevinden hastaneye sevk edildi
Dev derbinin galibi Kara Kartal Beşiktaş, Galatasaray’ı 2-1 yendi Dev derbinin galibi Kara Kartal! Beşiktaş, Galatasaray'ı 2-1 yendi
Diyanet duyurdu İşte il il bayram namazı saatleri Diyanet duyurdu! İşte il il bayram namazı saatleri
CHP’nin boykot çağrısı yaptığı EspressoLab’e saldırı CHP'nin boykot çağrısı yaptığı EspressoLab'e saldırı
Maltepe mitinginde konuşturulmayan Muharrem İnce, alanı terk etti Maltepe mitinginde konuşturulmayan Muharrem İnce, alanı terk etti

23:07 Silivri’de tutuklu bulunan Mahir Polat, cezaevinden hastaneye sevk edildi Silivri'de tutuklu bulunan Mahir Polat, cezaevinden hastaneye sevk edildi
22:28 Dev derbinin galibi Kara Kartal Beşiktaş, Galatasaray’ı 2-1 yendi Dev derbinin galibi Kara Kartal! Beşiktaş, Galatasaray'ı 2-1 yendi
21:54 Diyanet duyurdu İşte il il bayram namazı saatleri Diyanet duyurdu! İşte il il bayram namazı saatleri
21:00 CHP’nin boykot çağrısı yaptığı EspressoLab’e saldırı CHP'nin boykot çağrısı yaptığı EspressoLab'e saldırı
19:51 Maltepe mitinginde konuşturulmayan Muharrem İnce, alanı terk etti Maltepe mitinginde konuşturulmayan Muharrem İnce, alanı terk etti
10:12 Gözlerin çevrildiği okulda ’başörtüsü’ krizi büyüyor Müdür baygınlık geçirdi Gözlerin çevrildiği okulda 'başörtüsü' krizi büyüyor! Müdür baygınlık geçirdi
10:01 Bakan Yerlikaya’dan ’Ferdi Tayfur’lu paylaşım Uyarısı duygulandırdı Bakan Yerlikaya'dan 'Ferdi Tayfur'lu paylaşım! Uyarısı duygulandırdı
09:44 Pazarda denetime çıkan belediye başkanı gördüğü manzaraya isyan etti Pazarda denetime çıkan belediye başkanı gördüğü manzaraya isyan etti
09:34 “Kayyum atanacak“ iddialarına İş Bankası’ndan yanıt "Kayyum atanacak" iddialarına İş Bankası'ndan yanıt
09:27 Ölüm tehdidiyle sarsılan Özcan Deniz, soluğu savcılıkta aldı Ölüm tehdidiyle sarsılan Özcan Deniz, soluğu savcılıkta aldı
09:15 Acil müdahale sırasında hastayla ’stent’ pazarlığı yapmıştı İstenen ceza belli oldu Acil müdahale sırasında hastayla 'stent' pazarlığı yapmıştı! İstenen ceza belli oldu
09:13 Depreme havuzda yakalanan çiftin çaresizliği kamerada Depreme havuzda yakalanan çiftin çaresizliği kamerada
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.03.2025 23:58:19. #7.13#
SON DAKİKA: Amsterdam'da Filistin Direnişi Gösterisi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement