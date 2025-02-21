Anadil Hakkı Vurgusu - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Anadil Hakkı Vurgusu

Geniş Video İzle

Sezgin Tanrıkulu, anadil yasaklarının kaldırılması gerektiğini ve dillerin korunması gerektiğini belirtti.

21.02.2025 11:35
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(ANKARA) - CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, 21 Şubat Dünya Anadil Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, "Dünya genelinde üç bine yakın dil yok olma tehlikesiyle karşı karşıya. Türkiye'de de on sekiz dil yok olma ile karşı karşıya. Bir dilin yok olması bir halkın ölümüdür. Halkın geçmişinin yok olması demektir. Ana dillerle ilgili tüm yasaklar mevzuattan çıkarılmalı ve fiili engelden ortadan kaldırılmalıdır. Ana dili insanların ana sütü gibi hak olmalıdır. Kürtçe yurttaşlarımızın anadilidir. Kürtçe önündeki engeller de kaldırılmalıdır" dedi.

CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, 21 Şubat Dünya Anadil Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, dünya genelinde üç bine yakın dilin yok olma tehdidiyle karşı karşıya kaldığını kaydederek, şöyle konuştu:

"Yurttaşlarımızın ana dillerini özel ve kamusal yaşamda, sanatta, eğitimde, ticarette her alanda kullanmaları en temel haklarıdır. Ana dilin önündeki fiili ve mevzuattan kaynaklanan bütün engeller kaldırılmalıdır. Yurttaşlarımızın ve bütün insanların kendilerini ana dillerinde ifade etmeleri en temel haktır. Ana dilleri içerisinde gelişmeleri, ana dillerini geliştirmeleri de en temel haklarıdır. Bunlara müdahale edilemez, yasaklanamaz ve yok sayılamaz. Dünya genelinde üç bine yakın dil yok olma tehlikesiyle karşı karşıya. Türkiye'de de on sekiz dil yok olma ile karşı karşıya. Bir dilin yok olması bir halkın ölümüdür. Halkın geçmişinin yok olması demektir. Ana dillerle ilgili tüm yasaklar mevzuattan çıkarılmalı ve fiili engelden ortadan kaldırılmalıdır. Ana dili insanların ana sütü gibi hak olmalıdır. Kürtçe yurttaşlarımızın anadilidir. Kürtçe önündeki engeller de kaldırılmalıdır. Anadil bölmez, anadil birleştirilir."

Kaynak: ANKA

Dünya Anadil Günü, İnsan Hakları, Kültür Sanat, Milletvekili, Diyarbakır, Politika, Türkiye, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Anadil Hakkı Vurgusu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

20:31 İbrahim Hacıosmanoğlu’ndan canlı yayında ortalığı karıştıracak Galatasaray sözleri İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan canlı yayında ortalığı karıştıracak Galatasaray sözleri
19:16 İsviçre, PKK’nın Gizli Faaliyetlerini Açıkladı İsviçre, PKK'nın Gizli Faaliyetlerini Açıkladı
19:02 Canlı anlatım 4 gol var, tempo inanılmaz Canlı anlatım! 4 gol var, tempo inanılmaz
18:51 Borsa İstanbul’da sert düşüş Borsa İstanbul'da sert düşüş
18:13 Suriye’de Ahmed Şara’ya ilk muhalefet babasından: Büyük hata olur Suriye'de Ahmed Şara'ya ilk muhalefet babasından: Büyük hata olur
09:05 Şevval Sam’dan şaşırtan imaj değişikliği: Benim için büyük bir yenilik Şevval Sam'dan şaşırtan imaj değişikliği: Benim için büyük bir yenilik
09:00 Elektrik ve doğalgaza zam gelecek mi Bakan Bayraktar’dan yanıt geldi Elektrik ve doğalgaza zam gelecek mi? Bakan Bayraktar'dan yanıt geldi
08:52 Bu gece yarısından itibaren motorine 1 lira 45 kuruş zam gelmesi bekleniyor Bu gece yarısından itibaren motorine 1 lira 45 kuruş zam gelmesi bekleniyor
08:48 Pençe-Kilit bölgesinde bir asker şehit oldu Pençe-Kilit bölgesinde bir asker şehit oldu
08:46 Demet Özdemir, Eşref Rüya için şarkıcı oldu: Kelepçe detayı kafaları karıştırdı Demet Özdemir, Eşref Rüya için şarkıcı oldu: Kelepçe detayı kafaları karıştırdı
08:42 Ticaret Bakanlığı acımadı Ceza üstüne ceza yağdı Ticaret Bakanlığı acımadı! Ceza üstüne ceza yağdı
08:40 Galatasaray elendi İşte UEFA ülke puanında son durum Galatasaray elendi! İşte UEFA ülke puanında son durum
08:36 Netflix, Meksika’ya 1 milyar dolar yatırım yapacak Netflix, Meksika'ya 1 milyar dolar yatırım yapacak
08:36 Kızıl Goncalar’da iki oyuncu birden diziye veda ediyor Kızıl Goncalar'da iki oyuncu birden diziye veda ediyor
07:15 İstanbul’da beklenen kar fırtınası başladı İstanbul'da beklenen kar fırtınası başladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.02.2025 21:29:19. #1.13#
SON DAKİKA: Anadil Hakkı Vurgusu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.