Anadil Hakkı Vurgusu

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(ANKARA) - CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, 21 Şubat Dünya Anadil Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, "Dünya genelinde üç bine yakın dil yok olma tehlikesiyle karşı karşıya. Türkiye'de de on sekiz dil yok olma ile karşı karşıya. Bir dilin yok olması bir halkın ölümüdür. Halkın geçmişinin yok olması demektir. Ana dillerle ilgili tüm yasaklar mevzuattan çıkarılmalı ve fiili engelden ortadan kaldırılmalıdır. Ana dili insanların ana sütü gibi hak olmalıdır. Kürtçe yurttaşlarımızın anadilidir. Kürtçe önündeki engeller de kaldırılmalıdır" dedi.

CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, 21 Şubat Dünya Anadil Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, dünya genelinde üç bine yakın dilin yok olma tehdidiyle karşı karşıya kaldığını kaydederek, şöyle konuştu:

"Yurttaşlarımızın ana dillerini özel ve kamusal yaşamda, sanatta, eğitimde, ticarette her alanda kullanmaları en temel haklarıdır. Ana dilin önündeki fiili ve mevzuattan kaynaklanan bütün engeller kaldırılmalıdır. Yurttaşlarımızın ve bütün insanların kendilerini ana dillerinde ifade etmeleri en temel haktır. Ana dilleri içerisinde gelişmeleri, ana dillerini geliştirmeleri de en temel haklarıdır. Bunlara müdahale edilemez, yasaklanamaz ve yok sayılamaz. Dünya genelinde üç bine yakın dil yok olma tehlikesiyle karşı karşıya. Türkiye'de de on sekiz dil yok olma ile karşı karşıya. Bir dilin yok olması bir halkın ölümüdür. Halkın geçmişinin yok olması demektir. Ana dillerle ilgili tüm yasaklar mevzuattan çıkarılmalı ve fiili engelden ortadan kaldırılmalıdır. Ana dili insanların ana sütü gibi hak olmalıdır. Kürtçe yurttaşlarımızın anadilidir. Kürtçe önündeki engeller de kaldırılmalıdır. Anadil bölmez, anadil birleştirilir."