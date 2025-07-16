Anadolu Ajansı'na 'Ekinci' Ödülü - Son Dakika
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Anadolu Ajansı'na 'Ekinci' Ödülü

Anadolu Ajansı\'na \'Ekinci\' Ödülü
16.07.2025 21:35
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Anadolu Ajansı, Türkiye-Azerbaycan ilişkilerine katkısı nedeniyle 'Ekinci' ödülüne layık görüldü.

Anadolu Ajansı (AA), Azerbaycan gerçeklerinin uluslararası topluma aktarılmasındaki hizmetleri ve Türkiye ile ilişkilerin geliştirilmesine enformasyon alanında sağladığı katkılar dolayısıyla ismini Azerbaycan'ın ilk Türkçe gazetesinden alan "Ekinci" ödülüne layık görüldü.

Bakü'de, Azerbaycan basınının 150. yılı dolayısıyla düzenlenen ödül törenine, ülkenin medya ve sanat camiasından çok sayıda isim katıldı.

E Medya Grup'un organizasyonuyla gerçekleştirilen etkinlik, Azerbaycan Milli Marşı'nın okunmasıyla başladı. Programda, vatan uğruna hayatını kaybedenler ve ebediyete intikal eden devlet büyükleri saygı duruşuyla anıldı.

Törende başarılı çalışmalarıyla öne çıkan gazetecilere ödülleri takdim edildi.

Anadolu Ajansı, Azerbaycan'la ilgili gerçeklerin dünyaya duyurulmasındaki rolü ve Türkiye-Azerbaycan ilişkilerine katkılarından ötürü "Ekinci" ödülüne layık görüldü. Ödülü, AA'nın Bakü muhabiri Ruslan Rehimov teslim aldı.

Türkiye'nin Bakü Büyükelçiliği Basın Müşaviri Cihangir İşbilir de iki ülke arasındaki medya ilişkilerine sağladığı katkılar nedeniyle aynı ödüle layık görüldü.

TRT de Azerbaycan'a dair haber ve programlarıyla ödüle değer bulundu. TRT'nin ödülünü, kurumun Bakü muhabiri Fatih Avanos aldı.

Ekinci gazetesi

Ödüllere ismi verilen Ekinci, 1875 yılında Hasan Bey Zerdabi tarafından Bakü'de yayımlanmaya başlanan Azerbaycan'daki ilk Türkçe gazete olarak biliniyor. Halkı bilinçlendirmeyi hedefleyen gazete, Azerbaycan'da milli uyanış sürecinin öncülerinden sayılıyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Anadolu Ajansı'na 'Ekinci' Ödülü - Son Dakika

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