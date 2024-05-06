Anadolu Otoyolu'nda Kaçak Tütün Operasyonu: 1 Ton 100 Kilogram Kaçak Tütün Ele Geçirildi - Son Dakika
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Anadolu Otoyolu'nda Kaçak Tütün Operasyonu: 1 Ton 100 Kilogram Kaçak Tütün Ele Geçirildi

Anadolu Otoyolu\'nda Kaçak Tütün Operasyonu: 1 Ton 100 Kilogram Kaçak Tütün Ele Geçirildi

Kocaeli'de gerçekleştirilen operasyonda, Anadolu Otoyolu'nda durdurulan bir araçta 1 ton 100 kilogram kaçak kıyılmış tütün ile 160 kilogram nargile tütünü ele geçirildi. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmada, kaçakçılığın engellenmesi ve takibi amaçlanmıştır. Operasyon sonucunda gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet suçundan adli işlem yapılmıştır.

06.05.2024 17:57
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Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli geçişinde durdurulan araçta, 1 ton 100 kilogram kaçak kıyılmış tütün ile 160 kilogram nargile tütünü ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılığın engellenmesi ve takibine yönelik çalışma gerçekleştirdi.

Bu kapsamda otoyolun İzmit geçişinde durdurulan bir araçta, 1 ton 100 kilogram kaçak kıyılmış tütün ile 160 kilogram nargile tütünü ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında "Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet" suçundan adli işlem yapıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Anadolu Otoyolu'nda Kaçak Tütün Operasyonu: 1 Ton 100 Kilogram Kaçak Tütün Ele Geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Anadolu Otoyolu'nda Kaçak Tütün Operasyonu: 1 Ton 100 Kilogram Kaçak Tütün Ele Geçirildi - Son Dakika
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