Anadolu Otoyolu\'nda Kaçak Tütün Operasyonu: 1 Ton 100 Kilogram Kaçak Tütün Ele Geçirildi

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Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli geçişinde durdurulan araçta, 1 ton 100 kilogram kaçak kıyılmış tütün ile 160 kilogram nargile tütünü ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılığın engellenmesi ve takibine yönelik çalışma gerçekleştirdi.

Bu kapsamda otoyolun İzmit geçişinde durdurulan bir araçta, 1 ton 100 kilogram kaçak kıyılmış tütün ile 160 kilogram nargile tütünü ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında "Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet" suçundan adli işlem yapıldı.