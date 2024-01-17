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Anadolu Otoyolu'nda Minibüs Devrildi, 2 Kişi Yaralandı - Son Dakika
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Anadolu Otoyolu'nda Minibüs Devrildi, 2 Kişi Yaralandı

Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde meydana gelen kazada minibüs devrildi ve 2 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık, polis ve Karayolları ekipleri sevk edildi. Yaralılara ambulansta müdahale edildi ve minibüs çekici yardımıyla kaldırıldı.

Anadolu Otoyolu\'nda Minibüs Devrildi, 2 Kişi Yaralandı
17.01.2024 - 15:15,  Güncelleme: 15:18
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Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde minibüsün devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Otoyolda Ankara istikametine seyreden A.G. idaresindeki 06 BN 1129 plakalı minibüs, Hamzabey köyü yakınlarında devrildi.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve Karayolları ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücü ile minibüste bulunan B.İ.A. yaralandı.

Yaralılara sağlık ekiplerince ambulansta müdahale edildi. Minibüs ise çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı.

Kaynak: AA
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