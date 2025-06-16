Anadolu Otoyolu Bolu kesimi İstanbul istikametinde doğu-batı kavşakları arasında üstyapı onarım çalışması başladı.
Karayolları ekiplerince, otoyolun İstanbul yönünde Bolu-Doğu ile Bolu-Batı kavşakları arasında yer alan 12-14. kilometrelerinde (1500 metre) üstyapı çalışması yapılıyor.
Trafik akışı, iki şerit İstanbul, bir şerit Ankara yönüne olmak üzere Ankara istikametinden sağlanıyor.
Çalışmaların 20 Haziran 17.00'de tamamlanması planlanıyor.
Son Dakika › Güncel › Anadolu Otoyolu'nda Üstyapı Onarım Çalışması - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?