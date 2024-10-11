Mersin'in Anamur ilçesinde polis ekipleri, vatandaşları dolandırıcılık olaylarına karşı uyardı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sıklıkla kullanılan caddelerde vatandaşlarla sohbet etti.
Vatandaşlara telefon ve internet aracılığıyla yapılan dolandırıcılık yöntemlerini anlatan ekipler, broşür dağıttı.
İlçede bilgilendirici faaliyetlerin devam edeceği belirtildi.
Son Dakika › Güncel › Anamur'da Dolandırıcılık Uyarısı - Son Dakika
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