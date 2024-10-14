Anayasa 3. Maddesi Tartışmaları - Son Dakika
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Anayasa 3. Maddesi Tartışmaları

Cumhurbaşkanı danışmanı, TBMM Başkanı'nın Anayasa 3. maddesi değişikliği önerisine tepki gösterdi.

14.10.2024 10:20
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(ANKARA) - Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un Anayasa'nın 3. maddesinin değiştirilmesiyle ilgili açıklamalarına, "Türkiye (Cumhuriyeti) Devletinin 'ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğü' hükmü hem semantik olarak hem de anayasal teori açısından çok doğru bir ifadedir. Tartışmaya açılması hem yersizdir hem de sorunludur" tepkisini gösterdi. AK Parti'nin kurucularından Hüseyin Çelik de "Kendisi 3. madde tartışması başlattı. Ayar verildi. Sonra çark" dedi.

AK Partili isimler, Meclis Başkanı Kurtulmuş'un Anayasa'nın 3. maddesinin değiştirilmesiyle ilgili sözlerine tepki gösterdi. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Başkanvekili Mehmet Uçum, şunları kaydetti:

"Anayasa'nın, 'Türkiye Devleti, ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütündür' hükmü madde kenar başlığında da yer aldığı üzere devletin bütünlüğüne ilişkindir. Bir ulusun/milletin ülkesiyle ve devletiyle birlikte varlığını koruması ancak egemen devletin, bütünlüğünü korumasına bağlıdır. Buradaki yaklaşımın ileri sürüldüğü gibi milleti baskılamakla hiç bir ilgisi yoktur. Sistemsel normları geçmişin pratik sorunları üzerinden değerlendirmek temel bir metodoloji yanlışıdır.

'Türkiye Devleti, ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütündür' hükmü milleti baskılayan değil, tam tersine bağımsız bir devletin egemenlikle birlikte sahip olduğu ülke ve millet unsurlarını öne çıkaran bir düzenlemedir. Yani Devletin; egemenlik, ülke ve milletten oluşan üç unsurun bütünlüğü olduğuna vurgudur.

Geçmişin milli devlet karşıtı liberal akımlarının tortusu olan sorunlu görüşleri ileri sürmek yerine 'Bütünlük İlkesinin' manasını kavramak gerekir. Bu bağlamda, mevcut düzenlemeyi tartışmayı bir kenara bırakıp ' Türkiye Cumhuriyeti, devleti, ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütündür' anlayışıyla öne çıkarmak doğru yaklaşımdır. Böylece Türkiye Devletinin milli egemenlik ilkesine dayanması ve üniter yapısı daha da netleştirilir. Ayrıca küresel emperyalizmin ve uzantısı neo liberal siyasetlerin genelde milli devletlere özelde ise Türkiye'ye karşı geliştirdikleri hasmane tavırlara da etkili bir karşı çıkış olur.

Tam da bununla bağlı olarak Anayasa'nın 6. maddesinin ilk fıkrası olan 'Egemenlik, kayıtsız şartsız Milletindir' hükmünün de ilk dört madde kapsamına alınması konuşulmalıdır. Her ne kadar ilk dört maddenin esaslarından birincisi olan Cumhuriyet, milli egemenlik ilkesini zaten içeriyor dense de açıkça 'Egemenlik, kayıtsız şartsız Milletindir' hükmüne yer verilmesi kanımca bir ihtiyaçtır ve güçlendirici bir güvence düzenlemeye dönüşür.

Buna göre yeni Anayasa'da 'Egemenlik, kayıtsız şartsız Milletindir' hükmünün ilk dört madde kapsamına alınması içeride milli egemenliğe ortak olmaya çalışan gayri meşru yapılara ve odaklara, dışarıda ise milli egemenlikleri sınırlamaya hatta tasfiyeye çalışan küresel emperyalizmin neo liberal siyasetlerine bir meydan okuma ve kararlılık tavrı olur.

Unutulmamalıdır ki milli devletine sahip ve hakim olan bir milletin, milli mevletinin, ülkesi ve milletiyle bütünlüğünün korunması ve yüceltilmesi o milletin milli ülküsü/mefküresi ve milli devletin de amacıdır. Bu da ancak Devletin Bütünlüğü ilkesiyle ifade edilebilir. Bu bakımdan, Türkiye (Cumhuriyeti) Devleti'nin 'ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğü' hükmü hem semantik olarak hem de anayasal teori açısından çok doğru bir ifadedir. Tartışmaya açılması hem yersizdir hem de sorunludur. O nedenle ilk dört maddenin diğer esasları gibi bu konu da tartışma dışıdır."

"Ayar verildi, sonra çark"

AK Parti'nin kuruculardan Hüseyin Çelik, "TBMM, hiç bir dönem bu kadar etkisiz ve yetkisiz olmamıştı. Has Parti başkanı iken Ak Parti'ye ve Sayın Erdoğan'a demediğini bırakmayan Sayın Kurtulmuş, arkadaşlarını satarak AK Parti'ye yamanmış ve bugün Meclis Başkanı! Kendisi 3. madde tartışması başlattı. Ayar verildi! Sonra Çark!" dedi.

Kaynak: ANKA

Numan Kurtulmuş, Mehmet Uçum, AK Parti, Politika, Güncel, Hukuk, Son Dakika

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