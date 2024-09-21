Andy Warhol Sergisi Ankara\'da

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Başkentte, dünyaca ünlü sanatçı Andy Warhol'un "Warhol'un Dünyası Pop Art'ın İkonu" sergisi ziyaretçilerini bekliyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından bu yıl 16 şehirde düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali başladı. Üçüncü kez festival rotasında yer alan Ankara'da 29 Eylül'e kadar sanatseverler, konserler, sergiler, söyleşiler ve her yaşa uygun etkinliklerle kültür sanatla buluşacak.

Bu kapsamda CSO Ada Ankara'da açılan Andy Warhol'un 15 eserinin yer aldığı "Warhol'un Dünyası Pop Art'ın İkonu" sergisi izlenime sunuldu.

Sergi, 31 Aralık'a kadar ziyaret edilebilecek.