Ankara 2 No\'lu Baro 2024-2026 Vizyon Toplantısı

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Ankara 2 No'lu Barosu, "2024-2026 Vizyon, Strateji ve Politika Toplantısı" düzenledi.

Ankara 2 No'lu Barosu Başkanı Sabri Hafif, bir balo salonundaki toplantıda, baronun 19 ve 20 Ekim tarihlerinde yapılacak 2. Olağan Genel Kurulu için avukatlardan destek istedi.

Göreve geldiği günden itibaren avukatlara sağladıkları hizmetleri anlatan Hafif, Avukatlık Kanunu ve yargı paketlerinin hazırlanma süreçlerinde görüşler vererek meslektaşlarına katkı sağladıklarını belirtti.

Hafif, yeniden seçilmesi halinde baronun dijital yapısını güncellemeyi hedeflediklerini dile getirerek, "Bütün hizmetlerimizi tek bir uygulama üzerinden yapmayı hedefliyoruz. Staj ve eğitim modüllerini de kapsayacak şekilde, canlı ve anlık iletişime de imkan tanıyan bir platformu hayata geçirmeyi planlıyoruz. Ön görüşmelerimizi yaptık, inşallah en kısa zamanda Kalkınma Ajansından alacağımız destekle yeni ve daha kullanışlı bir mobil uygulamamız olacak. Hedefimiz 'dijital baro'yu hayata geçirmek." dedi.

Genç avukatların sorunlarıyla yakından ilgileneceklerini söyleyen Hafif, onlar için geliştirdikleri projelere ilişkin şunları kaydetti:

"Avukatlık mesleği her anlamda tecrübenin çok önemli olduğu, usta-çırak ilişkisiyle öğrenilip geliştirilecek bir meslek. Genç arkadaşların daraldığı, bunaldığı, işin içinden çıkamadığı zamanlarda kendilerine abilik, ablalık, ustalık, üstatlık yapacak tecrübeli meslektaşlarımızı, dileyen genç arkadaşlarımızla eşleştirip mesleki gelişimlerine katkıda bulunmayı planlıyoruz. Bu anlamda bugün size söyleyebileceğimiz ikinci hedefimiz 'mentör avukat' uygulaması. Mesleğimizin geleceği genç meslektaşlarımıza emanet. Baro olarak her zaman genç kardeşlerimizin yanında yer almaya devam edeceğiz."

Sabri Hafif, Kızılay'daki Zafer Meydanı'nda bulunan SGK binasının baroya tahsis edilmesi için gerekli süreçleri tamamladıklarını da sözlerine ekledi.

Programa, AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin ve Amasya Milletvekili Haluk İpek'in yanı sıra Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu üyeleri de katıldı.