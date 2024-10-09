Ankara 2 No'lu Baro 2024-2026 Vizyon Toplantısı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Ankara 2 No'lu Baro 2024-2026 Vizyon Toplantısı

Ankara 2 No\'lu Baro 2024-2026 Vizyon Toplantısı

Baro başkanı Hafif, dijital uygulama ve mentör avukat projelerini tanıttı, destek çağrısı yaptı.

09.10.2024 23:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara 2 No'lu Barosu, "2024-2026 Vizyon, Strateji ve Politika Toplantısı" düzenledi.

Ankara 2 No'lu Barosu Başkanı Sabri Hafif, bir balo salonundaki toplantıda, baronun 19 ve 20 Ekim tarihlerinde yapılacak 2. Olağan Genel Kurulu için avukatlardan destek istedi.

Göreve geldiği günden itibaren avukatlara sağladıkları hizmetleri anlatan Hafif, Avukatlık Kanunu ve yargı paketlerinin hazırlanma süreçlerinde görüşler vererek meslektaşlarına katkı sağladıklarını belirtti.

Hafif, yeniden seçilmesi halinde baronun dijital yapısını güncellemeyi hedeflediklerini dile getirerek, "Bütün hizmetlerimizi tek bir uygulama üzerinden yapmayı hedefliyoruz. Staj ve eğitim modüllerini de kapsayacak şekilde, canlı ve anlık iletişime de imkan tanıyan bir platformu hayata geçirmeyi planlıyoruz. Ön görüşmelerimizi yaptık, inşallah en kısa zamanda Kalkınma Ajansından alacağımız destekle yeni ve daha kullanışlı bir mobil uygulamamız olacak. Hedefimiz 'dijital baro'yu hayata geçirmek." dedi.

Genç avukatların sorunlarıyla yakından ilgileneceklerini söyleyen Hafif, onlar için geliştirdikleri projelere ilişkin şunları kaydetti:

"Avukatlık mesleği her anlamda tecrübenin çok önemli olduğu, usta-çırak ilişkisiyle öğrenilip geliştirilecek bir meslek. Genç arkadaşların daraldığı, bunaldığı, işin içinden çıkamadığı zamanlarda kendilerine abilik, ablalık, ustalık, üstatlık yapacak tecrübeli meslektaşlarımızı, dileyen genç arkadaşlarımızla eşleştirip mesleki gelişimlerine katkıda bulunmayı planlıyoruz. Bu anlamda bugün size söyleyebileceğimiz ikinci hedefimiz 'mentör avukat' uygulaması. Mesleğimizin geleceği genç meslektaşlarımıza emanet. Baro olarak her zaman genç kardeşlerimizin yanında yer almaya devam edeceğiz."

Sabri Hafif, Kızılay'daki Zafer Meydanı'nda bulunan SGK binasının baroya tahsis edilmesi için gerekli süreçleri tamamladıklarını da sözlerine ekledi.

Programa, AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin ve Amasya Milletvekili Haluk İpek'in yanı sıra Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu üyeleri de katıldı.

Kaynak: AA

Sabri Hafif, Politika, Eğitim, Güncel, ankara, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ankara 2 No'lu Baro 2024-2026 Vizyon Toplantısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

00:48 2 kız öğrenciye tecavüz girişimi iddiası şehri ayağa kaldırdı 2 kız öğrenciye tecavüz girişimi iddiası şehri ayağa kaldırdı
23:21 Halk otobüsünde bıçaklı saldırıya uğrayan genç hayatını kaybetti Halk otobüsünde bıçaklı saldırıya uğrayan genç hayatını kaybetti
23:17 Beyaz Saray’dan Netanyahu’nun “Lübnan yeni bir Gazze olabilir“ çıkışına sert tepki Beyaz Saray'dan Netanyahu'nun "Lübnan yeni bir Gazze olabilir" çıkışına sert tepki
22:48 Türkiye’nin Çernobili’nde test yaptılar, sonuç sanılandan çok daha kötü çıktı Türkiye'nin Çernobili'nde test yaptılar, sonuç sanılandan çok daha kötü çıktı
22:01 Vatandaşa domuz eti yediren Köfteci Yusuf ürünlerini “Helal Sertifika“ adı altında satıyormuş Vatandaşa domuz eti yediren Köfteci Yusuf ürünlerini "Helal Sertifika" adı altında satıyormuş
10:33 Benim dışımda kimse güvende değil diyen Sibelcan’a tepkiler büyüyor Benim dışımda kimse güvende değil diyen Sibelcan'a tepkiler büyüyor
10:33 Kılıçdaroğlu, yasak aşk iddialarına ilişkin suskunluğunu bozdu Kılıçdaroğlu, yasak aşk iddialarına ilişkin suskunluğunu bozdu
10:23 Pilot kocası kalp krizi geçiren kadın, uçağı başarılı bir şekilde indirmeyi başardı Pilot kocası kalp krizi geçiren kadın, uçağı başarılı bir şekilde indirmeyi başardı
10:00 Türk Lirası’ndaki değer kaybının özeti Tek banknot karşılığında 4 deste para aldı Türk Lirası'ndaki değer kaybının özeti! Tek banknot karşılığında 4 deste para aldı
09:55 Dilan Polat yine şov peşinde: Annesinin mezarından saniye saniye paylaştı Dilan Polat yine şov peşinde: Annesinin mezarından saniye saniye paylaştı
09:41 Tası tarağı toplayıp ülkeyi terketmişti: İsviçre’ye yerleşen Seher Dilovan’ın son hali şaşırttı Tası tarağı toplayıp ülkeyi terketmişti: İsviçre'ye yerleşen Seher Dilovan'ın son hali şaşırttı
09:40 TFF’deki ilişki skandalı İngiliz basınında TFF'deki ilişki skandalı İngiliz basınında
09:39 Dev havayolu şirketi kriz üstüne kriz yaşıyor Dev havayolu şirketi kriz üstüne kriz yaşıyor
09:35 Yatırımcılar dikkat Altında dikkat çeken hareketlilik Yatırımcılar dikkat! Altında dikkat çeken hareketlilik
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.10.2024 01:20:31. #1.13#
SON DAKİKA: Ankara 2 No'lu Baro 2024-2026 Vizyon Toplantısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.