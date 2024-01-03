Ankara Barosu tarafından düzenlenen Uluslararası Hukuk Kurultayı başlıyor

Ankara Barosu öncülüğünde düzenlenen Uluslararası Hukuk Kurultayı'nın on üçüncüsü 11-14 Ocak tarihleri arasında, 'Yargı Reformu' konusuyla Türkiye Barolar Birliği (TBB) Avukat Özdemir Özok Kongre ve Kültür Merkezi'nde yapılacak.

Ankara Barosu öncülüğünde her iki yılda bir düzenlenen Uluslararası Hukuk Kurultayı'nın on üçüncüsü 11-14 Ocak tarihleri arasında, 'Yargı Reformu' konusuyla TBB Avukat Özdemir Özok Kongre ve Kültür Merkezi'nde başlayacak. Kurultayda 36 farklı oturum olacak.

Açılış konuşmalarını, TBB Başkanı Erinç Sağkan ve Ankara Barosu Başkanı Mustafa Köroğlu yapacak. Eski Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) Yargıcı Rıza Türmen, avukat Fikret İlkiz ve idare hukukçusu Metin Günday kurultaya oturum başkanı olarak katılacak.

Kurultayda; hukukçu Kerem Altıparmak, ihraç akademisyen Murat Sevinç, tutuklu TİP milletvekili Can Atalay'ın avukatlarından Akçay Taşcı, gazeteci ve T24 yazarı Tolga Şardan, gazeteci Özlem Gürses konuşmacı olarak yer alacak.