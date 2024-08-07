Ankara Büyükşehir Belediyesi Çölyak Hastalarına Glütensiz Aşure İkram Etti - Son Dakika
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Ankara Büyükşehir Belediyesi Çölyak Hastalarına Glütensiz Aşure İkram Etti

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Muharrem ayında çölyak hastalarına glüten içermeyen aşure ikram etti. Aşureler, Gökkuşağı Halk Ekmek Fabrika Satış Mağazası ve Etimesgut Kent Konseyi'nde gerçekleşen etkinlikte çölyak hastaları ve ailelerine sunuldu.

07.08.2024 10:36
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Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), Muharrem ayında, çölyak hastalarına glüten içermeyen aşure ikram etti.

ABB'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Ankara Halk Ekmek tarafından ilk kez üretilen glütensiz aşureler Gökkuşağı Halk Ekmek Fabrika Satış Mağazası ile Etimesgut Kent Konseyi'nde gerçekleşen "Glütensiz Aşure" etkinliğinde çölyak hastası vatandaşlar ve ailelerine ikram edildi.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Ankara Halk Ekmek Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Muzaffer Pala, toplumun bütün kesimlerini kucaklayarak özellikle çölyak hastaları için 23 çeşit ürün alternatifi sunduklarını belirterek, "Muharrem ayında ilk kez çölyak hastalarımıza aşure yaptık. Bu güzel Muharrem ayında glütensiz aşure yaparak toplumumuzun birlik, bütünlük, beraberlik ve paylaşımını ön plana çıkarıyoruz. Bu hizmetimizi de çölyak hastalarımıza takdim ediyoruz. Afiyet ve şifa olsun diliyorum." ifadelerini kullandı.

Çölyak hastası vatandaşlar, glütensiz aşureyi ilk defa tattıklarını ve çok beğendiklerini belirterek ABB'ye teşekkür etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Ankara Büyükşehir Belediyesi Çölyak Hastalarına Glütensiz Aşure İkram Etti - Son Dakika

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