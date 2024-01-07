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Ankara Büyükşehir Belediyesi, ekonomik zorluk yaşayan emeklilere destek ödemesi yapıyor - Son Dakika
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Ankara Büyükşehir Belediyesi, ekonomik zorluk yaşayan emeklilere destek ödemesi yapıyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi, 7 bin 500 TL maaş alıp ekonomik zorluklar yaşayan ve sosyal yardım alma şartlarını taşıyan 22 bin 567 emekli için beşinci kez 1000'er TL destek ödemesi yaptı. Ayrıca emeklilerin Başkent Kartlarına 400 TL et desteği ve 500 TL doğal gaz desteği de yatırıldı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, ekonomik zorluk yaşayan emeklilere destek ödemesi yapıyor
07.01.2024 - 13:21,
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Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), 7 bin 500 TL maaş alıp ekonomik zorluklar yaşayan ve sosyal yardım alma şartlarını taşıyan 22 bin 567 emekli için beşinci kez 1000'er TL destek ödemesi yaptı.

Büyükşehir Belediyesi'nden bugün yapılan açıklamaya göre, 7 bin 500 TL maaş alıp ekonomik zorluklar yaşayan ve sosyal yardım alma şartlarını taşıyan 22 bin 567 emekli için beşinci kez 1000'er TL destek ödemesi gerçekleştirildi.

Emeklilerin Başkent Kartlarına ayrıca 400 TL et desteği ve 500 TL doğal gaz desteği de yatırıldı.

Kaynak: ANKA
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Ankara Büyükşehir Belediyesi, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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