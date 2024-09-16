Gaziler Haftası'nda Motosiklet Sürüşü - Son Dakika
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Gaziler Haftası'nda Motosiklet Sürüşü

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) ve Harley Davidson Sahipleri Ankara Chapter Yönetimi, Gaziler Haftası dolayısıyla ‘Gaziler Sürüşü’ etkinliği düzenledi. Bu yıl 16’ncısı düzenlenen sürüş etkinliğine Türkiye’nin dört bir yanından gelen 350 motosiklet tutkunu katıldı. Motorcular, şehit yakınları ve gazilerle birlikte Ankara turu yaptıktan sonra Anıtkabir’de Atatürk’ün huzuruna çıktı.

16.09.2024 14:43  Güncelleme: 16:21
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(ANKARA)- Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) ve Harley Davidson Sahipleri Ankara Chapter Yönetimi, Gaziler Haftası dolayısıyla 'Gaziler Sürüşü' etkinliği düzenledi. Bu yıl 16'ncısı düzenlenen sürüş etkinliğine Türkiye'nin dört bir yanından gelen 350 motosiklet tutkunu katıldı. Motorcular, şehit yakınları ve gazilerle birlikte Ankara turu yaptıktan sonra Anıtkabir'de Atatürk'ün huzuruna çıktı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) bu yıl 16'ncısı düzenlenen "Gaziler Sürüşü" etkinliğine destek verdi. Harley Davidson Sahipleri Ankara Chapter Yönetimi tarafından düzenlenen etkinliğe Türkiye'nin dört bir yanından Başkent'e gelen 350 Harley Davidson tutkunu, motorlarının arkasına gazileri, gazi ve şehit yakınlarını alarak Başkent turu yaptı. Turun ardından Anıtkabir'e giden motorcular Ulu Önder Atatürk'ün mozolesine çelenk bıraktı.

ABB'nin desteği devam edecek

Atatürk Orman Çiftliği Doğal Yaşam ve Atatürk Çocukları Parkı'nda düzenlenen etkinliğe Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı Şehit Yakınları ve Gaziler Şube Müdürü Celal Ünal, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimler Derneği Genel Başkanı Mustafa Işık ve Harley Davidson Sahipleri Ankara Chapter Başkanı Önder İlbay ile şehit yakınları, gaziler ve motorcular katıldı. Toplum içinde gazilere olan duyarlılığı artırmak için çalışmalara devam edeceklerini kaydeden Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı Şehit Yakınları ve Gaziler Şube Müdürü Celal Ünal,"Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e gazilik unvanının verişinin 103'üncü yılı münasebetiyle Ankara Büyükşehir Belediyesi Şehit Yakınları ve Gaziler Şube Müdürlüğü olarak Doğal Yaşam ve Atatürk Çocukları Parkı'nda Türkiye'nin çeşitli illerinden gelen Harley Davidson motosiklet ekibi ve gazilerimizle birlikte bu anlamlı günde buluşarak kahraman gazilerimizin Gaziler Günü'nü kutluyoruz" dedi.

"Hep birlikteyiz, güzel bir program olmasını temenni ediyoruz"

Gaziler Haftası dolayısıyla etkinlik düzenlediği için Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür eden Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimler Derneği Genel Başkanı Mustafa Işık ise "Ankara'da 16'ncı kez bu sürüşü gerçekleştiriyoruz. Harley Davidson Sahipleri ve Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimler Derneği'nin ortaklaşa yürütmüş olduğu projede '16. Gaziler Sürüşü'nde hem gazilerimizle motosikletçilerin bir araya gelmesini sağlamak hem de Mustafa Kemal Atatürk'e gazilik unvanı verilişinin 100'üncü yıl dönümünü hep birlikte kutlamak ve Gazi'nin makamına tekrar Anıtkabir'de gitmek için burada bulunmaktayız. Sivil toplum örgütleri bir araya gelerek bazı projeler gerçekleştiriyor. Bunu kamu ve sivil toplum kuruluşlarıyla da iş birliği halinde yapmak istiyoruz. Burada Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının da yetkilileri var. Hep birlikteyiz, güzel bir program olmasını temenni ediyoruz" diye konuştu.

"Amacımız gazilerimiz ile ilgili bir farkındalık yaratmak"

"Gaziler Sürüşü"nün 16'ncısını düzenlemekten büyük mutluluk duyduklarını dile getiren Harley Davidson Sahipleri Ankara Chapter Başkanı Önder İlbay, "Bu sene etkinlik için Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden, Ankara Emniyeti'nden ve Ankara Valiliği'nden aldığımız desteklerle ortaya güzel bir şeyler çıkartmaya çalışıyoruz. Amacımız gazilerimiz ile ilgili bir farkındalık yaratmak. Gazilerimiz bu vatanın bütünlüğü için, milli değerlerimiz için hiç düşünmeden canlarını tehlikeye atmışlar, bu uğurda gazilik unvanına erişmişler. Onları önere etmek bizim boynumuzun borcudur" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

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